Небажане вторгнення: як запобігти проникненню бур'янів сусіда на ваш газон
- Запобігання поширенню бур'янів можна досягти шляхом створення фізичного бар'єра, використання швидкорослих рослин, підтримки здоров'я газону, додавання мульчі та комунікації з сусідами.
- Фізичний бар'єр може бути створений з металу, вінілу або бетону, а правильні рослини та мульча допомагають блокувати небажані культури.
Хоча весняні дощі приносять гарні квіти, вони також можуть спонукати бур'яни вашого сусіда прорости на ваш газон протягом вегетаційного періоду.
Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, підтримка здоров'я вашого газону та квітника – важка праця, і щоб вона не пропала даремно, важливо запобігти тому, щоб бур'яни сусіда псували красу вашої власності. Як це зробити, розповідаємо далі.
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Створення бар'єра
Один із найефективніших способів запобігти поширенню бур'янів – створення фізичного бар'єра між вашим газоном та сусідніми ділянками.
Для цього можна використовувати глибоку облямівку, що простягається на 10 – 15 сантиметрів нижче поверхні ґрунту. Це дозволяє блокувати коріння бур'янів, що повзуть у ваш газон, використовуючи такі матеріали, як метал, вініл або бетон, що не тільки ефективно розділяють ділянки, але й додають естетику.
Висаджування правильних рослин
Стратегічне висаджування швидкорослих, густо зростаючих ґрунтопокривних сортів може відокремити ваш газон від бур'янів сусіда. Ці рослини не лише блокують небажані культури, але й додають краси вашому саду.
Підтримка здоров'я газону
Здоровий та густий газон є найкращим захистом від повзучих бур'янів. Регулярний полив, правильне удобрення та підтримка трави на оптимальній висоті – близько 7,5 сантиметра для більшості сортів – сприяють природному витісненню бур'янів.
Використання мульчі
Додавання мульчі вздовж межі газону є додатковим захистом, що може запобігти росту бур'янів. Нанесіть 7 – 10 сантиметрів якісної мульчі, щоб задушити бур'яни та заблокувати світло, необхідне для їхнього проростання.
Спілкуйтеся зі своїм сусідом
Найкращим способом уникнути конфліктів щодо догляду за газоном є відкрита комунікація з сусідом. Обговоріть можливість спільного графіку догляду за газоном або розділіть витрати на професійну боротьбу з бур'янами, щоб забезпечити оптимальний стан обох ділянок.
До слова, завадити бур'янам руйнувати ваші садові насадження, можна доволі легко, використовуючи прості методи догляду за садом без перекопування.