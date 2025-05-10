Як захистити дім від навали мух: поради для чистоти та спокою

Мухи у будинку – це не лише неприємність, а й потенційна загроза для здоров’я. Вони переносять бактерії, відкладають яйця у харчові відходи й можуть швидко розмножуватися.

На щастя, існує багато ефективних способів боротьби з цими комахами та профілактики їх появи. Що варто спробувати, коли вдома з'явились мухи, розповідає 24 Канал.

До теми Як вивести мокриць з квартири: поради для ефективної боротьби

Приберіть усе, що приваблює мух

Мухи з’являються там, де є доступ до їжі, води та місць для розмноження. Тому перший крок – усунути джерела, що їх приваблюють. А саме:

не залишайте відкриті продукти на столах;

регулярно виносьте сміття та очищуйте відро;

тримайте мийку сухою, не залишайте залишки їжі в зливі;

ретельно закривайте ємності з кормом для тварин.

Встановіть сітки на вікна та двері

Проста москітна сітка – один із найефективніших бар’єрів. Якщо вікна чи двері залишаються відкритими, це дає мухам вільний доступ до дому. Сітки з дрібною решіткою значно ускладнюють потрапляння комах усередину.

Використовуйте натуральні відлякувачі

Деякі запахи мухи не переносять. Серед природних засобів, які їх відлякують:

оцет – поставте відкриту банку з яблучним оцтом та кількома краплями мийного засобу;

лимон з гвоздикою – розрізаний лимон, у який встромлено кілька бутонів гвоздики;

ефірні олії – лаванда, евкаліпт, м’ята, базилік.



Мух можна позбутися народними способами / Фото Freepik

Зробіть саморобні пастки

Один з популярних способів – оцтова пастка: налийте в банку трохи яблучного оцту, додайте кілька крапель рідини для миття посуду та натягніть харчову плівку з кількома дірками, зробленими зубочисткою. Мухи злітатимуться на запах, але не зможуть вибратися з банки.

Скористайтеся спеціальними засобами

Якщо проблема масштабна, можна використати липкі стрічки для лову мух, аерозолі та фумігатори з інсектицидом, ультрафіолетові пастки з липкою поверхнею.

Однак перед застосуванням хімічних засобів варто провітрювати приміщення та дотримуватись інструкцій, щоб не створити ризику для здоров'я людей та домашніх тварин.

Регулярне прибирання – найкраща профілактика

Мухи не затримуються там, де немає їжі та бруду. Регулярне вологе прибирання, миття підлоги, очищення стільниць і миття посуду одразу після їди допомагає тримати дім чистим і непривабливим для комах.

Загалом, щоб позбутися мух у будинку, – головне діяти комплексно: прибрати те, що їх приваблює, перекрити шляхи доступу та за потреби застосувати пастки чи відлякувачі.

До слова, іншою непроханою крилатою гостею вдома може бути міль, від якої також можна позбутися за допомогою природних відлякувачів.