Літо – час сонця, відпочинку на природі, барбекю й вечірніх прогулянок. Але водночас це й сезон комарів, які псують настрій, сон і шкіру.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, коли спреї здаються надто хімічними, а свічки зникають разом із вітерцем, на допомогу може прийти доволі незвичний, але простий лайфхак. Як ним скористатися, розповідаємо далі.

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Як відлякати комарів за допомогою туалетного паперу

Для цього простого саморобного репеленту знадобиться: рулон туалетного паперу, м’ятна зубна паста (бажано з перцевою м’ятою або евкаліптом), скляна пляшка, джерело вогню (запальничка або сірники).

Відірвіть кілька шарів туалетного паперу та скрутіть у товстий канат. Щедро змастіть його м’ятною зубною пастою.

Далі вставте канат у пляшку так, щоб половина лишалася зовні. Підпаліть зовнішній край і дайте йому трохи погоріти.

Задуйте полум’я – папір має тліти та диміти, поширюючи м’ятний запах.

М’ята, особливо перцева й евкаліптова, має властивість відлякувати комарів. Дим із м’ятним ароматом створює для них неприємне середовище, змушуючи комарів тікати.

До речі, на відміну від комарів, інші комахи не завжди є шкідливими.