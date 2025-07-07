Як говорять експерти, їхній запах відлякує змій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Homes and Gardens.

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Чорнобривці

Різкий запах чорнобривців відлякує не лише комах. Пряний сильний аромат квітів також захищає подвір'я від змій. Ба більше, експерти кажуть, що відлякують плазунів не лише квіти, а й коріння чорнобривців. Оскільки воно росте доволі глибоко, то пряний аромат може дістати плазунів і під ґрунтом.



Чорнобривці відлякують змій / Фото Unsplash

Лаванда

Лаванда має сильний аромат, який порушить чутливе відчуття запаху змій та відлякає їх. Аромат цих квітів не подобається плазунам, тому вони уникатимуть подвір'я, де росте лаванда.



Лаванда / Фото Unsplash

Розмарин

Розмарин часто можна зустріти на городах та садах. Цей аромат хоча і відлякую змій, але з його вирощенням слід бути дуже обачним, адже великі кущі розмарину можуть слугувати укриттям для плазунів.



Розмарин / Фото Unsplash

Базилік

Базилік є не лише ідеальним доповненням до страв, а й відлякує змій від подвір'я. Привабливий аромат свіжих трав, який так приваблює людей, ненавидять плазуни, тому якщо на вашому городі росте базилік, то змії точно і на метр не підповзуть до території.



Базилік / Фото Unsplash

Евкаліпт

Евкаліпт має свіжий та сильний запах. Він захищає дім не лише від комах, а й від змій.



Евкаліпт / Фото Unsplash

До слова, раніше експерти назвали топ-4 запахи, які приваблюють змій. Як виявилося, про ці речі на власному подвір'ї ви можете і не здогадуватися.