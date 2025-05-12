Як позбутися мишей у хаті

Гризуни можуть потрапити у хату через найменші щілини та дірки. Миші залазять у дім у пошуках їжі та сховку, тому з ними слід негайно боротися.

Як позбутися мишей у домі та які природні відлякувачі для гризунів існують – повідомляє 24 Канал.

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Ультразвукові відлякувачі

Щоб захисти дім від мишей, можна скористатися ультразвуковими відлякувачами. Ці маленькі пристрої видають звуки, які невловимі для людини, однак неприємні для мишей.

Використовуючи ультразвукові відлякувачі, слід памʼятати, що періодично варто змінювати частоту, аби миші не звикли до звуку та не адаптувалися до відлякувачів.

Механічні пастки

Механічні пастки, хоч і не гуманні, але давно знайомі всім та перевірені часом. Механізм спрацьовує, коли гризун потрапляє всередину.

Природні відлякувачі

Окрім пасток, ефективним засобом боротьби з мишами є природні відлякувачі. Так, лаванда, ромашка, м'ята мають аромати, які не переносять гризуни. Також подразнює слизову систему мишей деревна зола.

Багато господарів вважають, що найефективнішим засобом для боротьби з мишами є часник. Щоб захистити дім від гризунів, слід розкласти зубчики часнику у місця, де гризуни, ймовірно, можуть лазити. Так, покладіть його біля гаража, кухні, горища, щілин та дверних отворів.

До того ж, щоб мишей можна використати яблучний оцет чи каєнський перець. Ці запахи також відлякують гризунів.