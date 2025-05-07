Однак, цих неприємних "гостей" у будинку чи квартирі легко позбутися. Як це зробити – повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

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У домі не потрібно бути інших шкідників

Оскільки мухоловки харчуються іншими комахами, то слід боротися зі шкідниками у домі. Якщо в оселі завелися таргани, багато павуків чи лусочниця, то слід спочатку позбутися цих шкідників, а вже після – зникнуть і мухоловки.

Зниження вологості

Зниження вогкості та рівня вологості у ванних кімнатах, підвалах, пральнях зменшить кількість домашніх багатоніжок. Усуньте сантехніку, що протікає, а також регулярно використовуйте витяжки та осушувачі повітря.

Герметизація

Перевірте, щоб усі тріщини навколо вікон, дверей, а також біля сантехніки були ізольовані. Щоб мухоловки не потрапили у дім, також слід пильнувати, аби на вікнах сітки були у належному стані та щільно прилягали.

Усунення безладу

Щоб позбутися шкідників у домі, і не лише мухоловок, слід підтримувати чистоту. Позбудьтеся картонних коробок, сміття та старих речей, у яких можуть ховатися багатоніжки та інші комахи.

Прибирання на балконі та у дворі

Прибирати слід не лише у домі, а й на подвір'ї. Шкідники можуть ховатися у мульчі, камінні чи купі деревини. Такі місця є ідеальним сховком для шкідників, тому їх постійно слід прибирати. Крім того, важливо, щоб фундамент дому був якомога сухішим.

Раніше фахівці розповіли, як позбутися мурашок. Вони швидко знаходять доступ до їжі, прокладають стежки по всьому помешканню та створюють справжній дискомфорт, а тому боротьбу з ними не слід відкладати на потім.