Що "запрошує" шкідників у дім – повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

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Квіткові та фруктові аромати

За словами експертів, деякі квіткові та фруктові аромати можуть приваблювати шкідників, таких як мурахи, мухи та навіть гризуни, які шукають джерело їжі Квітковий запах може виходити від ароматичної свічки або освіжувача повітря, але шкідники цього не знають і вважають, що джерелом є квіти, що виробляють нектар.

Так само, як кошик із фруктами та стиглими бананами приваблюватиме мушок, тарганів чи інших шкідників.

Роутери, ігрові консолі та мережеві фільтри

Таргани та постільні клопи люблять тепло роутерів, ігрових консолей та мережевих фільтрів. У цих місцях вони полюбляють гніздуватися не лише через тепло, а й крихти їжі, які можуть потрапляти всередину.

Вологі швабри та губки

Волога – одна з найпоширеніших речей, яка приваблює шкідників у приміщенні. Однак мовиться не лише про воду у відкритому доступі, а й про вологі швабри чи губки, які можуть стати розсадником для мух і тарганів.

Щоб запобігти цьому, завжди сушіть швабри та губки на повітрі, а також очищуйте їх відповідно до інструкцій.

Лежанки та іграшки для домашніх тварин

Лежаки та м'які іграшки домашніх улюбленців можуть приваблювати шкідників, якщо їх вчасно не очищувати. Щоб запобігти появі шкідників у домі, важливо регулярно мити ліжко, іграшки та аксесуари пухнастого улюбленця. Робити це варто хоча б двічі на місяць.

Тканинні та джутові продуктові сумки

Багаторазові пакети для продуктів є екологічно чистою альтернативою одноразовим пластиковим пакетам і загалом вважаються екологічно чистим вибором, який корисний для планети та дому. Однак вони насправді можуть спричинити появу шкідників. Річ у тім, що в таких сумках та пакетах можна принести додому яйця молі чи тарганів, тому такі пакети та сумки слід часто прати.

Негерметичні вентиляційні отвори та отвори навколо розеток

Шкідники можуть потратити у дім через тріщини та щілини. Однак мовиться не лише про фундамент, а й отвори димоходу чи вентиляції. Ба більше, особливо шкідників приваблюють отвори навколо розеток, котрі не використовуються.

Безлад

Підтримка чистоти – найкраща гарантія захисту від шкідників. У безладі таргани, гризуни та інші шкідники легко можуть знайти місце для життя. Сміття, старі картонні коробки чи купа залишків їжі привабить чимало шкідників, тому важливо підтримувати чистоту у домі.