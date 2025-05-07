Однако, этих неприятных "гостей" в доме или квартире легко избавиться. Как это сделать – сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Смотрите также 7 вещей, которые привлекают вредителей в дом

В доме не нужно быть других вредителей

Поскольку мухоловки питаются другими насекомыми, то следует бороться с вредителями в доме. Если в доме завелись тараканы, много пауков или чешуйница, то следует сначала избавиться от этих вредителей, а уже после – исчезнут и мухоловки.

Снижение влажности

Снижение сырости и уровня влажности в ванных комнатах, подвалах, прачечных уменьшит количество домашних многоножек. Устраните сантехнику, протекающую, а также регулярно используйте вытяжки и осушители воздуха.

Герметизация

Проверьте, чтобы все трещины вокруг окон, дверей, а также у сантехники были изолированы. Чтобы мухоловки не попали в дом, также следует следить, чтобы на окнах сетки были в надлежащем состоянии и плотно прилегали.

Устранение беспорядка

Чтобы избавиться от вредителей в доме, и не только мухоловок, следует поддерживать чистоту. Избавьтесь от картонных коробок, мусора и старых вещей, в которых могут прятаться многоножки и другие насекомые.

Уборка на балконе и во дворе

Убирать следует не только в доме, но и во дворе. Вредители могут прятаться в мульче, камнях или куче древесины. Такие места являются идеальным убежищем для вредителей, поэтому их постоянно следует убирать. Кроме того, важно, чтобы фундамент дома был как можно суше.

Ранее специалисты рассказали, как избавиться от муравьев. Они быстро находят доступ к пище, прокладывают тропы по всему дому и создают настоящий дискомфорт, а потому борьбу с ними не следует откладывать на потом.