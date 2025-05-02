Як вивести мокриць з квартири: поради для ефективної боротьби

Мокриці – це маленькі сіро-коричневі істоти з овальним тілом та сегментованим панциром. Хоча вони переважно живуть на вулиці, іноді можуть з’являтися у квартирах, особливо у вологих та темних місцях.

Їх поява може свідчити про проблеми з вологістю, але сама по собі мокриця не є шкідливою для людини. Проте мало хто хоче бачити цих гостей у власному житлі. Тож, чому мокриці з’являються в домі та як ефективно від них позбутися, розповідає 24 Канал.

До теми Результат миттєвий: як позбутися молі у квартирі

Чому мокриці з’являються у квартирі

Мокриці потребують вологи для виживання – їхня шкіра не утримує воду, тому вони швидко висихають у сухому середовищі. Найчастіше вони потрапляють у квартиру через тріщини, вентиляційні отвори або щілини вікон та дверей, шукаючи вологе місце.

Основні причини появи мокриць:

підвищена вологість у приміщенні;

протікання труб чи кранів;

погана вентиляція;

наявність сирих підвальних приміщень поруч;

органічні залишки (мокриці харчуються гнилими рештками, папером, цвіллю).

Де найчастіше зустрічаються мокриці

У квартирах мокриці зазвичай ховаються у ванній кімнаті (під ванною, у стиках плитки), на кухні (під мийкою, за меблями), біля труб, у підвалах або на перших поверхах біля входу, в місцях зі слабкою вентиляцією.

Мокриць можна позбутися самотужки / Фото Freepik

Як позбутися мокриць

Усуньте джерело вологи.

Висушіть усі вологі поверхні, особливо у ванній та на кухні. Перевірте труби на наявність протікань. Встановіть витяжку або покращіть вентиляцію. Використовуйте осушувач повітря, якщо проблема з вологістю постійна.

Заблокуйте шляхи проникнення.

Закрийте щілини у підлозі, стінах, навколо труб. Установіть сітки на вентиляційні отвори. Перевірте ущільнення вікон і дверей.

Проведіть прибирання.

Приберіть усі органічні залишки, сміття та пил. Протріть підлогу антисептичними засобами. Очистьте місця за меблями та побутовою технікою.

Застосуйте народні засоби.

Розсипте сіль в кутах, де з’являються мокриці – вона висушує середовище. Також можете розвести оцет з водою у співвідношенні 1:1 та розпилити розчин у місцях скупчення, що матиме антисептичну дію. Крім того, лаврове листя, евкаліпт, ефірна олія чайного дерева мають відлякувальний ефект, їх теж можна застосовувати.

Зверніться до фахівців.

Якщо самостійні дії не дають результату, зверніться до служби дезінсекції. Професійна обробка дозволяє швидко й ефективно розв'язати проблему навіть при великому скупченні мокриць.

Профілактика появи мокриць

Якщо позбутися непроханих гостей вдалося, важливо подбати про те, аби вони знову не повернулися до житла.

Для цього регулярно провітрюйте приміщення, слідкуйте за сухістю у ванній кімнаті та на кухні, підтримуйте чистоту та не залишайте органічні залишки, а також періодично оглядайте вентиляцію, труби та щілини у стінах.

Пам'ятайте, що мокриці не становлять прямої загрози, але їх поява – сигнал про проблеми з вологістю в оселі. Усунення джерел вологи та дотримання простих профілактичних заходів допоможе не лише позбутися шкідників, а й створити більш здорове середовище у квартирі.

До слова, більш поширеною проблемою за мокриць у квартирах є таргани. Однак їх також можна позбутися, якщо діяти швидко.