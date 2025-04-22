Забудьте про них назавжди: як очистити хату та погріб від слимаків

Слимаки у хаті чи погребі – проблема не лише естетична, а й гігієнічна. Ці шкідники полюбляють вологі, прохолодні місця та активно переміщуються вночі, залишаючи за собою слизький слід.

Водночас окрім непривітного вигляду, слимаки також можуть переносити паразитів та псувати продукти. Як ефективно та безпечно позбутися їх у приміщеннях, щоб уникнути цього, розповідає 24 Канал.

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Чому слимаки з’являються в домі або погребі

Слимаки шукають вологу, затінок і їжу. Погано ізольовані погреби, тріщини в підлозі, відкриті вентиляційні отвори чи двері можуть стати зручним входом. Часто вони потрапляють до приміщень разом із землею, овочами або через щілини.

Як зрозуміти, що у вас завелися слимаки

Помітити, що у вашому помешканні є непрохані гості, можна за такими ознаками:

Слизькі сріблясті сліди на підлозі, стінах чи речах.

Укуси на коренеплодах чи листках.

Самих слимаків можна побачити вночі або вранці.

Способи боротьби зі слимаками

Зниження вологості.

Слимаки не живуть у сухому середовищі. Провітрюйте приміщення, встановіть осушувач повітря або хоча б поставте відкриті ємності з сіллю чи вугіллям для поглинання вологи.

Усунення щілин і доступу.

Перевірте підлогу, вентиляцію, двері та вікна. Закрийте тріщини монтажною піною, герметиком або цементом. На вентиляційні отвори можна встановити сітки.

Пивна пастка.

Налийте трохи пива в неглибоку посудину та залиште на ніч. Слимаки заповзуть у пиво й потонуть.

Слимаки люблять вологу / Фото Pexels

Картон або мокра ганчірка.

Покладіть вологий шматок картону чи тканини – слимаки зберуться під ним. Вранці зберіть їх і винесіть геть.

Народні засоби.

Використовуйте сіль, золу, пісок або яєчну шкаралупу. Першою посипайте місця скупчення або пересування слимаків – сіль висушує їхнє тіло. А іншими матеріалами робіть бар’єр – вони неприємні для тіла слимака.

Спеціальні засоби.

У господарських магазинах продають гранули або порошки від слимаків. Вони ефективні, але не завжди безпечні для домашніх тварин, тому їх варто використовувати з обережністю.

Профілактика появи слимаків

Регулярна профілактика допоможе уникнути повернення слимаків в майбутньому.

Для цього не зберігайте залишки їжі чи компост у будинку або підвалі, а якщо ви тримаєте там овочі або інші продукти, тримайте їх в сухості та чистоті.

Також періодично оглядайте та провітрюйте погреби, вологі приміщення у будинку й не ігноруйте прибирання й дезінфекцію – це важливий профілактичний крок.

До речі, якщо у вашому будинку завелися не тільки слимаки, а й побільшало павуків, з ними також можна ефективно боротися.