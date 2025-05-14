Як відлякати бджіл від басейну, не нашкодивши комахам: 5 природних способів

Бджоли – незамінні запилювачі, які підтримують життя в екосистемі. Вони допомагають рослинам розмножуватись, сприяють урожаям і навіть зменшують вплив кліматичних змін.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, їхня присутність біля басейну може зіпсувати відпочинок: постійне дзижчання, страх бути ужаленим – усе це викликає дискомфорт. Які способи допоможуть зберегти спокій біля води та не зашкодити комахам, розповідаємо далі.

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Запропонуйте альтернативне джерело води

У спекотну пору бджоли шукають воду для зволоження вуликів та охолодження – саме тому їх приваблює ваш басейн. Навіть хлорована вода не є перешкодою: якщо вона розливається на бетон, пара хлору швидко випаровується, залишаючи безпечне для бджіл джерело.

Рішення просте: поставте на відстані від басейну неглибоку ємність з водою. Додайте туди камінці або кульки – це створить безпечне місце для посадки. Щодня оновлюйте воду, аби вона залишалась чистою. Як варіант – встановіть невеличку пташину ванну або час від часу поливайте сад шлангом чи розбризкувачем.

Поруште їхню звичку

Бджоли швидко звикають до джерела води. Якщо накрити басейн на кілька днів та водночас забезпечити інше джерело – комахи почнуть шукати нову точку зволоження. Таким чином ви перенаправите їхню увагу, не вдаючись до агресивних засобів.

Бджоли шукають джерело води у спеку / Фото Freepik

Уникайте солодощів на відкритому повітрі

Цукрові напої, шматочки кавуна, морозиво – все це сильний магніт для бджіл, особливо влітку, коли природних нектарів стає менше. Харчові сітки або накривки допоможуть захистити їжу та віднадити комах.

Створіть запилювальний куточок подалі від басейну

Замість того щоб намагатися виселити бджіл з подвір’я, запропонуйте їм зручне місце для існування. Посадіть квіти, багаті на нектар, в іншій частині ділянки. Це допоможе забезпечити бджолам природне джерело їжі та відволікти їх від басейну. Місцеві рослини – найкращий варіант, адже вони краще приваблюють запилювачів.

Зберігайте спокій і не бийте бджіл

Якщо ви бачите поодиноких бджіл, які швидко прилітають на воду і так само швидко зникають – просто дайте їм спокій. Вони не агресивні та не мають наміру нападати. Уникайте різких рухів – це може спровокувати ужалення. Замість цього спокійно відійдіть або зайдіть до приміщення.

До слова, бджоли можуть бути не єдиною проблемою влітку. Також важливо знати, як захистити дім від навали мух, що не менше активізуються у цю пору року.