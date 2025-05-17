Що робити, якщо одяг пахне багаттям: як позбутися аромату диму

Запах диму може надовго затриматися на одязі – чи то від вогнища, сигарет, чи після пожежі в будинку. Якщо його не вивести вчасно, аромат буквально в’їдається у тканину, і повернути речам свіжість стає дедалі важче.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, експерти з прання запевняють: позбутися запаху диму можливо. Важливо лише правильно підійти до справи. Що варто робити, розповідаємо далі.

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Чому дим такий стійкий

Дим – це не просто запах. Він містить частинки сажі, хімікати та канцерогени. Тому маскувати запах за допомогою ароматизаторів – неефективно. Його потрібно видаляти повністю.

Почніть з аналізу

Перед тим як прати речі, обов’язково перевірте етикетку. Якщо одяг дозволено прати, можна діяти самостійно. Якщо ж на ньому зазначено "тільки хімчистка" – краще зверніться до професіоналів.

Варто також врахувати тип диму. Наприклад, дим від пожежі може містити більше токсичних речовин, ніж тютюновий, а отже – потребувати більш ретельної обробки.

Як вивести запах диму з одягу: покрокова інструкція

Крок 1. Промийте одяг водою.

Почніть із зовнішнього полоскання речей водою зі шланга, щоб змити частинки сажі та пилу. Можна також злегка потерти тканину щіткою з мийним засобом.

Крок 2. Замочіть у мийному розчині.

Замочіть одяг у воді з невеликою кількістю прального порошку. Це допоможе розчинити залишки диму, що в'їлися в тканину.

Крок 3. Прання при високій температурі.

Періть одяг на максимальній температурі, дозволеній для цієї тканини. Деталі – на етикетці виробника.

Прання допоможе очистити одяг / Фото Freepik

Крок 4. Сушіння на повітрі.

Після прання повісьте одяг сушитися на вулиці. Свіже повітря та сонце допоможуть остаточно нейтралізувати запах.

Крок 5. Повторіть за потреби.

Іноді одного прання недостатньо. Якщо запах зберігається, повторіть процедуру ще раз. Переконайтесь, що ви використовуєте засіб, який дійсно працює з димом і сажею.

Додаткові методи

Якщо попередній спосіб не спрацював, можна використати додаткові методи.

До прикладу, додайте пів склянки соди у пральну машину або використовуйте її під час замочування – це допоможе нейтралізувати запах.

Також додайте невелику кількість оцту у відділення для ополіскувача – він також нейтралізує запахи.

Водночас, якщо ваш дім просочився димом, обов’язково провітріть приміщення, виперіть текстиль (штори, пледи), почистьте всі поверхні – навіть лампочки, які можуть зберігати запах диму, щоб він не переходив на одяг.

Коли звертатися до професіоналів

Якщо ви вже кілька разів прали одяг, але запах не зникає, варто звернутись до хімчистки. Особливо це стосується дорогих або делікатних речей. Фахівці зможуть оцінити стан тканини та підібрати відповідну обробку.

Не поспішайте викидати улюблену річ – запах диму хоч і стійкий, але у більшості випадків його можна подолати.

До слова, щоб ефективно випрати речі, важливо також, щоб пральна машинка була чистою й сама не мала неприємного запаху.