Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, це часто стає причиною роздратування, адже пральна машина має робити речі чистими, а не залишати враження бруду. Чому неприємний запах може виникати у пристрої та як з ним боротися, розповідаємо далі.

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Причини неприємного запаху в пральній машині

Існує ряд причин, через які пральна може неприємно пахнути, зокрема йдеться про:

Цвіль і бактерії. Вологість та залишки мийних засобів створюють ідеальне середовище для розвитку плісняви. Особливо це стосується гумових ущільнювачів і дозаторів.

Накопичення залишків. Мило, пом’якшувачі для тканин, волосся та бруд з одягу часто осідають у важкодоступних місцях, а потім виділяють неприємний аромат.

Поганий дренаж. Несправний або засмічений злив може сприяти застою води, що призводить до запаху.

Неправильне використання мийних засобів. Надлишок мийного засобу або його неправильний тип можуть залишати наліт, який також не надто приємно пахнутиме.

Брудний фільтр. Залишки тканин або бруду у фільтрі також є джерелом огидного запаху.

Як очистити пральну машину

Щоб усунути неприємні запахи з пральної машини, очистьте дозатори мийних засобів. Зніміть дозатори для мийних засобів (мило, відбілювач, пом’якшувач) і промийте їх теплою водою. Використовуйте зубну щітку для очищення щілин і важкодоступних місць.

Також продезінфікуйте машинку. Для цього ви можете використовувати хлорний відбілювач або оцет, але ніколи не змішуйте ці два засоби.

Як вимити машинку: дивіться відео

Для очищення відбілювачем додайте 4 склянки засобу у пристрої, що мають люк зверху, та 2 склянки у машинки з фронтальним завантаженням. Запустіть цикл прання з максимальною температурою води, а потім виконайте додаткове полоскання.

Водночас для очищення оцтом і содою додайте 2 склянки оцту в дозатор або барабан. Запустіть цикл з гарячою водою. Після цього додайте половину склянки харчової соди та виконайте ще один цикл. Якщо запах зберігається, повторіть процес.

Після виконання обох процедур запустіть програму прання з гарячою водою та порожнім барабаном.

Як уникнути неприємного запаху у пральній машинці

Пральна машина – це техніка, яка вимагає регулярного догляду. Виконання простих профілактичних заходів допоможе зберегти чистоту пристрою та уникнути неприємного запаху.

Зокрема, сушіть пральну машину після використання – залишайте дверцята та дозатори відкритими для провітрювання.

Також регулярно мийте ущільнювачі – протирайте гумові прокладки та тріщини вологою ганчіркою.

Крім того, запускайте профілактичне очищення – раз на місяць використовуйте цей цикл або подібний, додаючи спеціальні засоби для чищення.

Наостанок не перевантажуйте машину мийними засобами, а дотримуйтесь рекомендацій виробника.