Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, це часто стає причиною роздратування, адже пральна машина має робити речі чистими, а не залишати враження бруду. Чому неприємний запах може виникати у пристрої та як з ним боротися, розповідаємо далі.

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Причини неприємного запаху в пральній машині

Існує ряд причин, через які пральна може неприємно пахнути, зокрема йдеться про:

  • Цвіль і бактерії. Вологість та залишки мийних засобів створюють ідеальне середовище для розвитку плісняви. Особливо це стосується гумових ущільнювачів і дозаторів.

  • Накопичення залишків. Мило, пом’якшувачі для тканин, волосся та бруд з одягу часто осідають у важкодоступних місцях, а потім виділяють неприємний аромат.

  • Поганий дренаж. Несправний або засмічений злив може сприяти застою води, що призводить до запаху.

  • Неправильне використання мийних засобів. Надлишок мийного засобу або його неправильний тип можуть залишати наліт, який також не надто приємно пахнутиме.

  • Брудний фільтр. Залишки тканин або бруду у фільтрі також є джерелом огидного запаху.

Як очистити пральну машину

Щоб усунути неприємні запахи з пральної машини, очистьте дозатори мийних засобів. Зніміть дозатори для мийних засобів (мило, відбілювач, пом’якшувач) і промийте їх теплою водою. Використовуйте зубну щітку для очищення щілин і важкодоступних місць.

Також продезінфікуйте машинку. Для цього ви можете використовувати хлорний відбілювач або оцет, але ніколи не змішуйте ці два засоби.

Як вимити машинку: дивіться відео

Для очищення відбілювачем додайте 4 склянки засобу у пристрої, що мають люк зверху, та 2 склянки у машинки з фронтальним завантаженням. Запустіть цикл прання з максимальною температурою води, а потім виконайте додаткове полоскання.

Водночас для очищення оцтом і содою додайте 2 склянки оцту в дозатор або барабан. Запустіть цикл з гарячою водою. Після цього додайте половину склянки харчової соди та виконайте ще один цикл. Якщо запах зберігається, повторіть процес.

Після виконання обох процедур запустіть програму прання з гарячою водою та порожнім барабаном.

Як уникнути неприємного запаху у пральній машинці

Пральна машина – це техніка, яка вимагає регулярного догляду. Виконання простих профілактичних заходів допоможе зберегти чистоту пристрою та уникнути неприємного запаху.

Зокрема, сушіть пральну машину після використання – залишайте дверцята та дозатори відкритими для провітрювання.

Також регулярно мийте ущільнювачі – протирайте гумові прокладки та тріщини вологою ганчіркою.

Крім того, запускайте профілактичне очищення – раз на місяць використовуйте цей цикл або подібний, додаючи спеціальні засоби для чищення.

Наостанок не перевантажуйте машину мийними засобами, а дотримуйтесь рекомендацій виробника.