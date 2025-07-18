Найбільші помилки, які ви робите зі своїми жоржинами: як їх виправити

Жоржини – улюблені квіти багатьох садівників. Вони тішать око різноманіттям кольорів і розмірів, прикрашаючи клумби з літа до пізньої осені.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, за їхньою красою стоїть правильний догляд і розуміння потреб рослини. Яких найпоширеніших помилок варто уникати під час вирощування жоржин, розповідаємо далі.

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Що не варто робити з жоржинами?

Занадто рання посадка

Головна помилка – садіння жоржин до того, як мине ризик заморозків. Жоржини не витримують холоду, і передчасна посадка може зіпсувати бульби ще до початку росту.

Садіть жоржини тільки після того, як температура ґрунту стабільно прогріється до мінімум +15°C, та зачекайте кілька тижнів після останніх заморозків, щоб упевнитися, що тепло стабільне.

Неправильна глибина посадки

Щоб жоржини добре вкорінились і активно росли, їх важливо правильно садити.

Бульби варто розміщувати горизонтально на глибині 12 – 15 сантиметрів, із ростовою брунькою догори.

Не закопуйте їх надто глибоко – рослині буде важче проростати.

Також будьте обережні, щоб не пошкодити бруньку чи шийку бульби, від яких ростуть стебла.

За правильного догляду жоржини квітнутимуть до глибокої осені / Фото Freepik

Невдале місце для посадки

Жоржини дуже люблять сонце. Висаджувати їх бажано у місцях, де рослини отримуватимуть не менше шести годин сонячного світла щодня.

Також важливо подбати про ґрунт: уникайте глинистих ділянок з поганим дренажем та покращуйте ґрунт компостом або піском. Але враховуйте, що жоржини не люблять надмірної вологості, яка призводить до гниття бульб.

Неправильний полив

Полив – одна з найчастіших причин проблем із жоржинами:

надмірний полив призводить до гниття бульб;

недостатній полив не дає рослині можливості нормально розвиватись.

Експерти радять не поливати рослини після посадки, поки не з’являться паростки, а після проростання поливайте помірно, даючи ґрунту трохи підсохнути між поливами.

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