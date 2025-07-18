Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, за их красотой стоит правильный уход и понимание потребностей растения. Каких распространенных ошибок следует избегать при выращивании георгин, рассказываем далее.

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Что не стоит делать с георгинами?

Слишком ранняя посадка

Главная ошибка – посадки георгин до того, как минует риск заморозков. Георгины не выдерживают холода, и преждевременная посадка может испортить клубни еще до начала роста.

Сажайте георгины только после того, как температура почвы стабильно прогреется до минимум +15°C, и подождите несколько недель после последних заморозков, чтобы удостовериться, что тепло стабильно.

Неправильная глубина посадки

Чтобы георгины хорошо укоренились и активно росли, их важно правильно сажать.

Клубни следует размещать горизонтально на глубине 12 – 15 сантиметров, с ростовой почкой вверх.

Не закапывайте их слишком глубоко – растению будет труднее прорастать.

Также будьте осторожны, чтобы не повредить почку или шейку клубня, от которых растут стебли.

При правильном уходе георгины будут цвести до глубокой осени / Фото Freepik

Неудачное место для посадки

Георгины очень любят солнце. Высаживать их желательно в местах, где растения будут получать не менее шести часов солнечного света ежедневно.

Также важно позаботиться о почве: избегайте глинистых участков с плохим дренажем и улучшайте почву компостом или песком. Но учитывайте, что георгины не любят чрезмерной влажности, которая приводит к гниению клубней.

Неправильный полив

Полив – одна из самых частых причин проблем с георгинами:

чрезмерный полив приводит к гниению клубней;

недостаточный полив не дает растению возможности нормально развиваться.

Эксперты советуют не поливать растения после посадки, пока не появятся ростки, а после прорастания поливайте умеренно, давая почве немного подсохнуть между поливами.

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