Но иногда, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, эти растения отказываются цвести, даже если внешне кажутся здоровыми. В чем может быть проблема и как ее устранить, рассказываем далее.

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Нехватка солнца

Герань обожает солнце. Если растения растут в затененном месте, это сразу скажется на цветении. Чтобы они накапливали достаточно энергии для формирования цветов, им нужно не менее шести часов прямого солнечного света в день. Если у вас полутень, будьте готовы к значительно более скромному цветению.

Чрезмерный полив

Герань не любит влагу. Чрезмерное увлажнение приводит к желтению листьев, увяданию цветов и гниению корней. Проверяйте почву перед поливом: если верхний слой еще влажный, лучше подождать. Особенно внимательными стоит быть в прохладную или дождливую погоду – в таких условиях полив нужен значительно реже.

Герань любит тепло / Фото Freepik

Плохой дренаж

Даже если вы поливаете умеренно, плохой дренаж может создать для корней герани крайне неблагоприятную среду. Избегайте застоя воды в горшках и подвесных корзинах – проверьте, есть ли в них отверстия для стока. Для открытого грунта используйте смесь с компостом для лучшей воздухопроницаемости.

Слишком много азота в удобрениях

Еще одна распространенная ошибка – чрезмерное или неправильное удобрение. Если вы применяете удобрения с высоким содержанием азота, герань начинает активно наращивать листья вместо формирования цветов. Для стимулирования цветения выбирайте удобрения с повышенным содержанием фосфора или сбалансированные формулы длительного действия.

Не удаляются отцветшие соцветия

Удаление увядших цветов – простой, но важный шаг для продолжения цветения герани. Если оставлять старые цветы, растение сосредотачивается на формировании семян, а не новых бутонов. Регулярная обрезка способствует образованию новых цветоносов и делает растение ухоженным.

Кстати, другой распространенной причиной отсутствия цветов является недостаточное увлажнение, поэтому важно уметь распознать, что вашему растению не хватает воды.