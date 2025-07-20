Як довго поливати газон: поради для здорової та зеленої трави

Влітку важко не помітити, як розбризкувачі поливають газони у дворах і парках, особливо в спекотні дні.

Проте, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, не кожен знає, що неправильний полив може лише зашкодити траві й збільшити рахунки за воду. Як поливати газон ефективно, розповідаємо далі.

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Що варто врахувати?

Найперше, що потрібно знати для правильного догляду за газоном, – це тип трави. Для різних видів трави потрібні різні режими поливу.

Трава теплого сезону добре переносить спеку й потребує поливу 1 –2 дюйми на тиждень.

Трава прохолодного сезону більш вибаглива до води через поверхневу кореневу систему й може потребувати більше зволоження.

Скільки і як часто поливати газон?

Експерти радять поливати рідко, але рясно, орієнтуючись на 2,5 – 5 сантиметрів води на тиждень, включаючи опади. Це допоможе кореням рости глибше й підвищить стійкість газону до посухи.

Найкраща схема поливу – 1 – 2 рази на тиждень. Якщо поливати щодня, коріння стає слабким, а трава гірше переносить спеку.

Як розпізнати надмірний чи недостатній полив?

Газон сам подає сигнали, якщо його поливають неправильно:

При нестачі води трава млява, втрачає пружність, від слідів на ній не відновлюється.

При надмірному поливі ґрунт сирий і брудний, трава може в’янути або з’являються плями цвілі й грибка.

Фахівці радять регулярно оглядати газон і коригувати режим поливу за потреби.

Правильний полив збереже газон здоровим надовго / Фото Freepik

Коли найкраще поливати газон?

Оптимальний час для поливу – ранок з 5 до 9 години. Тоді мінімальні втрати води через випаровування, і ґрунт встигає добре ввібрати вологу до денного тепла.

Полив опівдні – найменш ефективний через швидке випаровування, а нічний полив підвищує ризик хвороб через тривалу вологість трави.

Як покращити систему поливу?

Експерти радять інвестувати в розумні системи зрошення або хоча б у прості таймери для шлангів. Інтелектуальні контролери допомагають заощадити воду, орієнтуючись на місцеву погоду, а регулярна перевірка системи запобігає втратам води через несправності.

Знаючи базові правила поливу та враховуючи потреби саме вашого газону, можна не тільки заощадити воду, а й забезпечити траві здоровий і доглянутий вигляд у будь-яку пору року.

До слова, поради для екологічного ландшафтного дизайну дозволять заощадити воду у саду, зокрема під час поливу газону.