Сонечка – герої саду. Вони не лише запилюють рослини, але і є хижими комахами, які живляться шкідниками, такими як кліщ та попелиця.

Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, сонечок можна залучити до захисту саду природним шляхом, вирощуючи деякі рослини. Що приваблює цих комах, розповідаємо далі.

Які рослини приваблюють сонечок?

Деревій

Деревій – це магніт для сонечок, адже вони зазвичай віддають перевагу харчуванню нектаром і пилком рослин з крихітними плоскими квітками, а у деревію якраз крихітні, схожі на ромашки окремі квітки, щільно зібрані в суцвіття з плоскими верхівками.

Кріп

Кріп – чудова рослина-компаньйон, оскільки вона приваблює корисних комах, які живляться шкідниками. Сонечок же особливо зацікавлюють хімічні речовини, які ці рослини виділяють, коли ними харчуються шкідники.

Соняшники

Соняшники не лише додають кольору саду, а також приваблюють сонечок. Ці яскраві, барвисті квіти багаті на пилок і нектар стають справжнім магнітом для них.

Крім того, соняшники також можуть приваблювати шкідників, таких як кліщі та попелиця, з якими допомагають боротися сонечка.

Бузина

Рослини бузини містять позаквіткові нектарники – спеціальні структури, що виробляють нектар. І на відміну від квітів, які пропонують нектар для приваблення запилювачів, позаквіткові нектарники призначені для приваблення хижих комах, таких як сонечка, щоб допомогти рослині боротися з комахами-шкідниками.

До слова, хоча сонечка у саду є корисними, у приміщенні вони можуть стати непроханими гостями, тож важливо знати, як позбутися сонечок вдома, не зашкодивши комахам.