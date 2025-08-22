Природные защитники от вредителей: растения, которые привлекают божьих коровок в сад
- Божьи коровки эффективно защищают сад от вредителей, таких как клещ и тля.
Их можно привлечь растениями, такими как тысячелистник, укроп, подсолнухи и бузина.
Божьи коровки – герои сада. Они не только опыляют растения, но и являются хищными насекомыми, которые питаются вредителями, такими как клещ и тля.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, божьих коровок можно привлечь к защите сада естественным путем, выращивая некоторые растения. Что привлекает этих насекомых, рассказываем далее.
Также интересно Милые гости или неожиданные вредители: как различить, какие божьи коровки обитают у вас на участке
Какие растения привлекают божьих коровок?
Тысячелистник
Тысячелистник – это магнит для божьих коровок, ведь они обычно предпочитают питаться нектаром и пыльцой растений с крошечными плоскими цветками, а у тысячелистника как раз крошечные, похожие на ромашки отдельные цветки, плотно собраны в соцветия с плоскими верхушками.
Укроп
Укроп – замечательное растение-компаньон, поскольку он привлекает полезных насекомых, которые питаются вредителями. Божьих коровок же особенно интересуют химические вещества, которые эти растения выделяют, когда ими питаются вредители.
Подсолнухи
Подсолнухи не только добавляют цвета саду, а также привлекают божьих коровок. Эти яркие, красочные цветы богатые на пыльцу и нектар становятся настоящим магнитом для них.
Кроме того, подсолнухи также могут привлекать вредителей, таких как клещи и тля, с которыми помогают бороться божьи коровки.
Бузина
Растения бузины содержат внецветковые нектарники – специальные структуры, вырабатывающие нектар. И в отличие от цветов, которые предлагают нектар для привлечения опылителей, внецветковые нектарники предназначены для привлечения хищных насекомых, таких как божьи коровки, чтобы помочь растению бороться с насекомыми-вредителями.
К слову, хотя божьи коровки в саду являются полезными, в помещении они могут стать незваными гостями, поэтому важно знать, как избавиться от божьих коровок дома, не навредив насекомым.