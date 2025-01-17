Працюватиме, наче новий: як продовжити термін служби холодильника

Холодильник – побутова техніка, без котрої неможливо уявити своє життя. Звісно, кожен хоче, щоб пристрій працював якнайдовше і при цьому – не потребував ремонту.

Втім, для цього необхідно докласти трохи зусиль і вчасно обслуговувати холодильник. Як продовжити термін служби техніки – розповідає 24 Канал.

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Скільки років може працювати холодильник

Зазвичай, холодильник може прослужити щонайменше 10 років. Якщо є вбудована морозильна камера, то строк служби – мінімум 13 років. Однак належний догляд і запобіжні заходи можуть продовжити термін служби техніки. Водночас недотримання правил експлуатації може нашкодити й холодильник вийде з ладу.

Холодильник слід оновлювати тоді, коли виникають постійні проблеми з підтримкою стабільної температури чи техніка постійно ламається. У таких випадках ремонт буде дуже дорогим і, можливо, доцільніше придбати нового незамінного помічника.

Як продовжити термін служби холодильника

Холодильник є "найпрацьовитішим" приладом у будинку, адже він працює цілодобово і не має вихідних. Відтак, така техніка потребує дотримання правил експлуатації, а також вчасного обслуговування.

Так, дотримання простих порад може продовжити термін служби холодильника. По-перше, стежте, аби холодильник був чистим не лише всередині, а й зовні. Так, змійовики конденсатора допомагають підтримувати температуру всередині. Часом вони можуть накопичувати багато пила, тому слід інколи прибирати його. Відсутність пилу зменшує навантаження на конденсатор, і зрештою – термін служби буде продовжено.



Як продовжити термін служби холодильника / Фото Freepik

По-друге, холодильник не повинен бути порожнім. Річ у тім, що заповнений холодильник має менше повітря для охолодження, а тому не потрібно працювати так важко, як напівпорожній. Водночас важливо не перевантажувати техніку й не "забивати" її продуктами на максимум.

По-третє, не слід блокувати вентиляційні отвори. Потік повітря дуже важливий для безперебійної роботи холодильника, й вентиляційні отвори всередині приладу відіграють ключову роль у підтримці повітряного потоку, тому переконайтеся, що ви не закриваєте їх продуктами чи картонними коробками від напоїв.

Також слід підтримувати у чистоті дверні ущільнювачі. Саме вони утримують прохолодне повітря всередині та не пропускають тепло. Будь-який розрив у цьому ущільнювачі, спричинений залишками їжі або рідиною, означатиме, що холодильнику доведеться працювати більше, щоб підтримувати потрібну температуру повітря всередині.



Холодильник повинен бути чистим / Фото Freepik

Одне з головних правил – холодильник треба тримати якомога далі від джерел тепла (духовка, газова плита, посудомийна машина) та прямих сонячних променів. Річ у тім, що такий контакт змусить компресор холодильника працювати на підвищеній швидкості. Однак перевантаження скорочує термін служби техніки.

Ну і, звісно, слід регулярно проводити технічне обслуговування. Очищення котушок, заміна ущільнювачів, оновлення фреону ніколи не будуть зайвими й точно продовжать термін служби холодильника.