Осінь – це вдалий час для посадки цибулин квітів, однак тут важливо не схибити та уникнути поширених помилок, що можуть звести всі зусилля нанівець.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, навіть невелика похибка може стати вирішальним фактором, що перетворить квітучу клумбу на розчарування. Що ж варто знати про посадку цибулин восени, розповідаємо далі.

До теми Найгірший час: коли не варто косити газон та чому

Яких помилок слід уникати, саджаючи цибулини восени?

Неправильне розташування

Загострений кінець цибулини має бути спрямований вгору, а більш плоский кінець кореневої пластини – вниз. Якщо зробити інакше, пагони все одно проберуться на поверхню, однак це часто призводить до меншої кількості або слабших квітів.

Посадка на неправильну глибину

Цибулини слід садити на глибину приблизно у два – три рази більшу за їхню власну висоту. Якщо вони занадто мілко закопані, їх, ймовірно, пошкодить мороз або тварини. На завеликій глибині тим часом їм буде важко прорости.

Для гарного росту цибулини слід правильно посадити / Фото Freepik

Ранній час посадки

Варто слідкувати за нічною температурою, перш ніж розпочати посадку. Для найкращих результатів це слід робити, коли в повітрі вже прохолодно, а нічна температура становить від 5 до 10°C. Якщо посадити цибулини занадто рано, вони можуть почати рости до заморозків і будуть пошкоджені протягом зими.

Ігнорування дренажу або якості ґрунту

Цибулини ненавидять перезволожений ґрунт. Однією з головних причин гниття є їхня посадка у важкий глинистий ґрунт без його удобрення. Щоб уникнути таких проблем, варто внести щебінь, пісок або компост, щоб покращити дренаж.

Як підготувати сад до осені?

Посадка рослин для квітучого саду навесні – це не єдине, що слід встигнути зробити восени.

Перша за все, важливо підготувати сад до зміни сезону. Для цього варто виконати прополювання та очищення грядок, пересадити та обрізати деякі рослини та провести мульчування.