Як вирощувати часник, щоб кожен раз отримувати смачний урожай

Часник – одна з найпростіших у вирощуванні культур. Достатньо посадити зубчики у ґрунт, накрити їх соломою і чекати весни. Сильний аромат домашнього часнику не лише додає пікантності стравам, а й відлякує шкідників. Крім того, ця культура стійка до хвороб і не потребує складного догляду.

Проте, як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, навіть часнику може знадобитися правильний догляд, щоб забезпечити рясний урожай. Які корисні поради допоможуть отримати смачний і якісний урожай, розповідаємо далі.

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Коли садити часник

Найкращий час для посадки часнику – осінь. Це дозволяє рослині пройти необхідний холодний період. Оптимальний період посадки – за кілька тижнів до промерзання ґрунту.

Якщо ж ви садите часник навесні, потрібно зробити це якомога раніше, щойно ґрунт стане придатним для роботи. Варто пам’ятати, що осінній часник зазвичай дає більші та ароматніші цибулини.

Як доглядати за часником

Щоб отримати багатий урожай, важливо забезпечити рослинам оптимальні умови:

Сонячне світло. Часник потребує 6 – 8 годин сонячного світла щодня. Недостатнє освітлення може призвести до пожовтіння листя та слабкого росту.

Ґрунт. Часник найкраще росте у добре дренованому ґрунті з рівнем pH 6,2 – 7,0. Перед посадкою варто додати компост або перепрілий гній, щоб покращити якість ґрунту.

Полив. Часнику потрібно близько 2,5 сантиметри води на тиждень. Ґрунт має бути вологим, але не перезволоженим. У спеку полив варто збільшити.

Температура. Часник – холодостійка культура, що проростає при температурі ґрунту від 13°C і добре росте в діапазоні 13 – 24°C.

Добриво. Восени варто використовувати добриво з повільним вивільненням. Навесні, після появи зелених пагонів, підживлення повторюють.

Як вирощувати часник: дивіться відео

Як садити часник

Найкраще висаджувати часник зубчиками. Виберіть найбільші та здорові зубчики, не знімаючи з них тонку шкірку.

Відстань між рослинами має бути 15 сантиметрів, а між рядами – 25 – 30. Глибина ж посадки повинна становити 3 – 5 сантиметрів.

Після посадки добре полийте ґрунт і замульчуйте його соломою або листям.

Щороку слід змінювати місце посадки часнику, щоб уникнути накопичення хвороб у ґрунті.

Часник – не єдина проста у вирощуванні культура. Ще кілька овочів є легкими у догляді та зручними для початку садівництва.

Коли збирати часник

Часник готовий до збору, коли 50% листя висохне, а на верхівці залишиться 4 – 5 зелених листків. Щоб перевірити готовність, викопайте пробну цибулину: якщо вона щільна та добре сформована, можна починати збирання.

Як правильно збирати та зберігати часник

Використовуйте садову вилку, щоб обережно викопати цибулини, не пошкоджуючи їх. Струсіть зайву землю, але не мийте.

Для зберігання часник потрібно просушити у добре вентильованому приміщенні без прямого сонячного світла.

Через 2 – 3 тижні, коли стебла висохнуть, їх можна зрізати, залишаючи 3 – 5 сантиметрів.

Найкраще місце для зберігання часнику – приміщення з температурою 1 – 13°C і вологістю 40 – 60%. Зберігати цибулини слід у сітчастих мішках або плетених кошиках, щоб забезпечити циркуляцію повітря.

Дотримуючись цих порад, ви зможете виростити власний смачний і ароматний часник, який збережеться до наступного сезону.