Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, деякі культури значно краще ростуть при прямому посіві. Пересадка розсади з контейнерів може викликати стрес у рослин і сповільнити їхній розвиток. Що, на думку експертів із садівництва, краще вирощувати з насіння, розповідаємо далі.

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Соняшники

Соняшники швидко ростуть і ефектно виглядають у саду. Однак через наявність стрижневого кореня ці рослини краще висівати безпосередньо в ґрунт, щоб уникнути його пошкодження. Проріджуйте сходи, щоб соняшники мали достатньо місця для росту.

Гарбузові культури

Гарбузи, кабачки, дині, огірки та інші представники родини гарбузових мають первинний стрижневий корінь, який переходить у розлогу волокнисту кореневу систему. Ці рослини дуже чутливі до порушення коренів у молодому віці, тож пересадка часто спричиняє шок через зміну умов середовища.

Горошок

Горошок має ніжну кореневу систему, яка погано реагує на пересадку. Корені рослини можуть втрачати свою ефективність при порушенні, тож розсада гороху ніколи не перевершує за продуктивністю рослини, висіяні безпосередньо в ґрунт.

Деякі рослини краще висаджувати одразу в ґрунт / Фото Freepik

Квасоля

Квасоля швидко росте і є ідеальним кандидатом для прямого посіву. Висівати її рекомендують одразу біля стіни чи опори, що дозволить рослинам природно розвиватися й краще закріплювати вусики.

Кукурудза

Кукурудза легко проростає з насіння і не потребує пересадки. Переміщення рослини викликає шок, що уповільнює її ріст і знижує врожайність. Висівати кукурудзу можна без жодних проблем безпосередньо в ґрунт, оскільки вона добре адаптована до таких умов.

Морква

Морква має стрижневий корінь, який є основною їстівною частиною рослини. Пересадка може спричинити його пошкодження або деформацію, що негативно позначається на зовнішньому вигляді і якості врожаю.

Редис

Редис, як і морква, має стрижневий корінь, що погано переносить пересадку. Пошкоджені корені складно відновлюються, через що рослина може не прижитися або мати неправильну форму. Це ж стосується буряка, пастернаку та ріпи, які краще висівати безпосередньо в ґрунт.