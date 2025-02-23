Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, некоторые культуры значительно лучше растут при прямом посеве. Пересадка рассады из контейнеров может вызвать стресс у растений и замедлить их развитие. Что, по мнению экспертов по садоводству, лучше выращивать из семян, рассказываем далее.

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Подсолнухи

Подсолнухи быстро растут и эффектно выглядят в саду. Однако из-за наличия стержневого корня эти растения лучше высевать непосредственно в грунт, чтобы избежать его повреждения. Прореживайте всходы, чтобы подсолнухи имели достаточно места для роста.

Тыквенные культуры

Тыквы, кабачки, дыни, огурцы и другие представители семейства тыквенных имеют первичный стержневой корень, который переходит в широкую волокнистую корневую систему. Эти растения очень чувствительны к нарушению корней в молодом возрасте, поэтому пересадка часто вызывает шок из-за изменения условий среды.

Горошек

Горошек имеет нежную корневую систему, которая плохо реагирует на пересадку. Корни растения могут терять свою эффективность при нарушении, поэтому рассада гороха никогда не превосходит по производительности растения, высеянные непосредственно в почву.

Некоторые растения лучше высаживать сразу в грунт / Фото Freepik

Фасоль

Фасоль быстро растет и является идеальным кандидатом для прямого посева. Высевать ее рекомендуют сразу у стены или опоры, что позволит растениям естественно развиваться и лучше закреплять усики.

Кукуруза

Кукуруза легко прорастает из семян и не требует пересадки. Перемещение растения вызывает шок, что замедляет его рост и снижает урожайность. Высевать кукурузу можно без проблем непосредственно в грунт, поскольку она хорошо адаптирована к таким условиям.

Морковь

Морковь имеет стержневой корень, который является основной съедобной частью растения. Пересадка может повлечь его повреждение или деформацию, что негативно сказывается на внешнем виде и качестве урожая.

Редис

Редис, как и морковь, имеет стержневой корень, что плохо переносит пересадку. Поврежденные корни сложно восстанавливаются, из-за чего растение может не прижиться или иметь неправильную форму. Это же касается свеклы, пастернака и репы, которые лучше высевать непосредственно в грунт.