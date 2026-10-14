Не чекайте годинами: як розморозити морозилку усього за 10 хвилин

Розморозити морозилку можна швидше за допомогою звичайного вентилятора. Він допоможе прискорити танення льоду, а рушники та ємності дадуть змогу зібрати воду й не забруднити підлогу.

Водночас за 10 хвилин можна впоратися лише з невеликим шаром намерзання. Про це повідомляє Asianet News.

Як швидко розморозити морозилку?

Перед початком роботи морозилку потрібно вимкнути з розетки та дістати всі продукти. Під приладом варто поставити деко або іншу невисоку ємність, поруч покласти рушники, а всередині розмістити пластикові контейнери для збирання талої води.

Щоб прискорити процес, перед відкритою морозилкою ставлять вентилятор і спрямовують потік повітря всередину. У міру танення льоду потрібно регулярно перевіряти ємності та виливати воду. Великі шматки льоду можна обережно прибирати руками, а залишки – пластиковою карткою або спеціальною лопаткою.

Важливо! Використовувати ножі та інші металеві предмети не можна, адже вони можуть пошкодити стінки камери й систему охолодження. Не варто також застосовувати відкрите полум'я або заливати морозилку окропом.

Після видалення льоду камеру потрібно витерти насухо. Потім прилад можна знову ввімкнути відповідно до інструкції виробника. Продукти слід повертати після того, як морозилка відновить потрібну температуру. Якщо льоду накопичилося багато, розморожування триватиме довше.



Як швидко розморозити морозилку / Фото Unsplash

Як часто потрібно розморожувати морозилку?

Частота розморожування залежить від моделі приладу, інтенсивності його використання та кількості льоду, що утворюється на стінках. Якщо морозилка не має системи No Frost, намерзання поступово накопичується через потрапляння теплого вологого повітря всередину камери.

У такому разі прилад потрібно періодично розморожувати вручну, дотримуючись рекомендацій виробника. Не варто чекати, поки лід утворить товстий шар, займатиме багато місця або заважатиме нормально закривати дверцята. Надмірне намерзання може зменшувати корисний об'єм морозилки та ускладнювати її роботу.

Якщо ж лід швидко накопичується навіть за нетривалий час, варто перевірити, чи щільно прилягають дверцята та чи не пошкоджений ущільнювач. У моделях із системою No Frost ручне розморожування зазвичай не потрібне, адже ця технологія перешкоджає утворенню значного шару інею. Проте навіть такі прилади потрібно періодично очищати й обслуговувати відповідно до інструкції виробника.