В то же время за 10 минут можно справиться лишь с небольшим слоем наледи. Об этом сообщает Asianet News.

Как быстро разморозить морозильную камеру?

Перед началом работы морозильную камеру нужно отключить от розетки и достать все продукты. Под прибором стоит поставить противень или другую невысокую емкость, рядом положить полотенца, а внутри разместить пластиковые контейнеры для сбора талой воды.

Чтобы ускорить процесс, перед открытой морозилкой ставят вентилятор и направляют поток воздуха внутрь. По мере таяния льда нужно регулярно проверять емкости и выливать воду. Крупные куски льда можно осторожно убирать руками, а остатки – пластиковой карточкой или специальной лопаткой. Большие куски льда можно осторожно убирать руками, а остатки – пластиковой карточкой или специальной лопаткой.

Важно! Использовать ножи и другие металлические предметы нельзя, ведь они могут повредить стенки камеры и систему охлаждения. Не стоит также применять открытое пламя или заливать морозильную камеру кипятком.

После удаления льда камеру нужно вытереть насухо. Затем прибор можно снова включить в соответствии с инструкцией производителя. Продукты следует возвращать в морозильную камеру после того, как она восстановит нужную температуру. Если льда накопилось много, размораживание продлится дольше.

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Как быстро разморозить морозильную камеру / Фото Unsplash

Как часто нужно размораживать морозильную камеру?

Частота размораживания зависит от модели прибора, интенсивности его использования и количества льда, образующегося на стенках. Если морозильная камера не оснащена системой No Frost, наледь постепенно накапливается из-за попадания теплого влажного воздуха внутрь камеры.

В таком случае прибор нужно периодически размораживать вручную, следуя рекомендациям производителя. Не стоит ждать, пока лед образует толстый слой, займет много места или помешает нормально закрывать дверцу. Чрезмерное намерзание может уменьшать полезный объем морозильной камеры и затруднять ее работу.

Если же лед быстро накапливается даже за короткое время, стоит проверить, плотно ли прилегают дверцы и не поврежден ли уплотнитель. В моделях с системой No Frost ручная разморозка обычно не требуется, ведь эта технология препятствует образованию значительного слоя инея. Однако даже такие приборы нужно периодически очищать и обслуживать в соответствии с инструкцией производителя.