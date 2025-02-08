Як компактно та елегантно скласти рушники: легкий спосіб, який зможе повторити кожен

Рушники, які складені у шафі традиційним способом, займають чимало місця. Крім того, діставати їх не так зручно, адже купка може легко розвалитися, а рушники доведеться складати наново.

Однак існує спосіб, як скласти рушники, щоб вони займали менше місця, а діставати їх можна було б без проблем. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @irina.denisenkoo.

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Як скласти рушники

Кожен із нас користується рушником. Зазвичай, вони складені прямокутником, і збирається цілий стос, який важко влазить до комода чи шафи.

Бувають випадки, коли з полички треба дістати улюблений рушник, а він опинився на самому низу. Під час витягання його зі стосу, інші рушники можуть розгорнутися й доведеться все наново складати. Тому блогерка у мережі вирішила поділитися порадою, як скласти рушники у шафі, щоб вони не займали багато місця.

Так, слід розгорнути рушник. З однієї сторони слід згорнути трикутник, а після – скласти рушник навпіл. Після того потрібно скрутити щільний ролик, а кутик, що залишився, загорнути всередину. У такий спосіб утворяться "рулетики" з рушників, які легко зберігати та зручно діставати.

Як компактно скласти рушники: дивіться відео

Звісно, цей спосіб не підійде, щоб скласти великі рушники. Однак кухонні або ті, що призначені для рук та обличчя можна скручувати у такі "рулетики", як на відео.