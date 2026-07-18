Усього 3 секунди: яка проста дія допоможе вберегти пральну машину від дорогого ремонту

Пральна машина потребує догляду не менше, ніж будь-яка інша побутова техніка. Навіть якщо регулярно використовувати якісні мийні засоби, всередині приладу може з'явитися цвіль, яка не лише спричиняє неприємний запах, а й поступово скорочує термін служби окремих деталей.

Виявилося, що уникнути цієї проблеми допомагає проста звичка, яка займає лише кілька секунд після кожного прання. Про це повідомляє Mirror.

Чому в пральній машині з'являється цвіль?

Після завершення циклу прання всередині барабана, на гумовому ущільнювачі дверцят і у відсіку для мийних засобів часто залишається волога. Якщо вона не встигає висохнути, створюються ідеальні умови для розвитку грибка та бактерій.

Згодом це призводить до появи неприємного запаху, який може залишатися навіть на свіжовипраній білизні. Крім того, цвіль поступово руйнує гумові елементи пральної машини, що в майбутньому може потребувати їхньої заміни.

Яка звичка допоможе уникнути проблеми?

Користувачка форуму Mumsnet Фенелла Бествік розповіла, що їй довелося витратити цілий день на очищення гумового ущільнювача від чорної цвілі. Попри те, що після кожного прання вона залишала дверцята відчиненими, проблема все одно поверталася.

Яка проста дія допоможе вберегти пральну машину від цвілі / Фото Pexels

Інші учасники форуму поділилися простим способом профілактики, який, за їхніми словами, виявився набагато ефективнішим. Після кожного прання вони рекомендують:

швидко протерти гумовий ущільнювач дверцят сухою тканиною;

витерти насухо відсік для прального засобу;

залишити дверцята та шухляду для мийних засобів прочиненими до повного висихання.

За словами користувачів, ці дії займають буквально три секунди, але значно зменшують ризик утворення цвілі. Один із дописувачів форуму зазначив, що його пральна машина працює майже 5 років, а гумовий ущільнювач досі залишається чистим саме завдяки такій звичці.

Що робити, якщо цвіль уже з'явилася?

Якщо грибок уже встиг утворитися, експерти з прибирання радять очистити ущільнювач за допомогою розчину столового оцту. Для цього потрібно змішати оцет із теплою водою у пропорції 1:1, нанести розчин м'якою тканиною на забруднені ділянки та залишити приблизно на 15 хвилин.

Після цього ущільнювач слід промити чистою водою й ретельно витерти насухо. Якщо цвіль проникла глибоко в гуму або має значну площу, може знадобитися спеціальний засіб для видалення грибка або навіть заміна ущільнювача.