Як відмити скло духовки зсередини: перевірений метод

Духовку сміливо можна називати одним із найбрудніших місць на кухні, адже її чистять не так часто. Особливо мовиться про скло на дверцятах, яке почистити зсередини дуже важко.

Втім, існують перевірені способи, як почистити скло на духовці зсередини. Як це зробити – повідомляє 24 Канал.

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Як відмити скло духовки

Жир, залишки їжі, нагар та навіть пил можуть залишатися на дверцятах духовки. Звісно, краще регулярно мити скло духовки, проте, якщо ситуація вже вийшла з-під контролю, то відмити все можна "чарівною" пастою.

Так, слід змішати 6 столових ложок соди та 2 столові ложки теплої води. З них слід зробити густу пасту, яку можна буде нанести на скло. Варто залишити її на 15 хвилин на склі як з внутрішньої, так і з зовнішньої сторін. Після цього скло варто вимити жорсткою губкою, але робити це слід обережно, щоб не подряпати скло.

Для довідки. До води та соди також можна додати кілька крапель засобу для миття посуду, аби жир розчіплювався краще.

Як відмити духовку: дивіться відео

Якщо ж це не допомогло, то слід скористатися дієвішим методом. Так, потрібно нагріти духовку до 40 – 50 градусів і нанести на скло засіб для миття чи розчин води та оцту (1:2). Ці засоби варто залишити на 5 хвилин, а потім – ретельно змити водою.

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