Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, без громіздких решіток, конфорок чи пальників індукційна поверхня здається ідеально чистою з першого погляду. Проте, аби зберегти її у такому стані надовго, важливо дотримуватись кількох простих, але ефективних правил догляду. Що слід робити, розповідаємо далі.

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Чому варто діяти одразу

Найголовніше правило – не відкладати прибирання. Оскільки індукційна поверхня не нагрівається настільки, як газова чи електрична, ви можете легко витерти розлиту рідину ще до того, як вона засохне.

Як тільки плита охолоне (про це свідчитиме вимкнення всіх індикаторів), протріть поверхню м’якою тканиною або губкою, змоченою в теплій мильній воді. Швидке реагування запобігає утворенню стійких плям, які згодом важко видалити.

Як уникнути подряпин

Попри свою міцність, склокерамічна поверхня індукційних плит чутлива до подряпин. Тому ніколи не використовуйте жорсткі губки, сталеві щітки, абразивні засоби, відбілювач або аміак. Вони можуть пошкодити гладку поверхню приладу. Замість цього обирайте м’яку тканину з мікрофібри та делікатні рухи по колу – це не лише ефективно, а й безпечно для поверхні.

Також не намагайтеся зішкребти засохлі залишки гострими предметами – краще скористайтесь спеціальними засобами для індукційних плит або натуральними альтернативами.

Що робити зі складними плямами

Хоча більшість забруднень легко видаляються звичайною водою з милом, іноді виникає потреба в глибшому очищенні. У таких випадках можна скористатися професійним засобом, спеціально розробленим для індукційних варильних поверхонь.

Найкраще мити плиту одразу після забруднень / Фото Freepik

Якщо ви надаєте перевагу екологічним рішенням, змішайте харчову соду з оцтом у рівних частинах – така паста м’яко та ефективно очистить навіть застарілі плями.

Як боротися з плямами від жорсткої води

Щоденне використання води, особливо жорсткої, може залишати неприємні плями на варильній поверхні. Простий лайфхак – білий оцет. Нанесіть трохи оцту на серветку з мікрофібри, прикладіть до плями, зачекайте кілька хвилин і витріть чистою ганчіркою. Поверхня знову засяє.

Регулярний догляд – запорука довговічності

Індукційні варильні поверхні справді легко підтримувати у чистоті – за умови регулярного та правильного догляду. Очищення одразу після приготування, делікатні засоби, уникання абразивів і час від часу глибше очищення натуральними або спеціалізованими засобами допоможуть зберегти бездоганний вигляд вашої кухонної помічниці на довгі роки.

До слова, часто індукційні плити мають скляну поверхню, для очищення якої варто використовувати тільки перевірені методи.