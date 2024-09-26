Як пише Homes And Gardens, особливо актуально це для плит зі скляною поверхнею, інакше вони ризикують серйозно знизити свою ефективність. Тож як зробити скляну плиту блискучою та підтримувати цей життєво важливий кухонний прилад у найкращому вигляді та стані, розповідаємо далі.

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Як очистити скляну поверхню плити

Пласку поверхню скляної плити доволі легко чистити, особливо якщо прибирати кухню після кожного використання. Однак є кілька речей, яких слід уникати.

Тверді матеріали, такі як губки та сталеві шкребки, потенційно можуть викликати подряпини. Подібним чином застосування занадто сильного тиску під час чищення може потенційно розтріскати поверхню. Крім того, уникати слід традиційних засобів для чищення скла з агресивними хімічними речовинами, такими як аміак, оскільки вони можуть завдати шкоди.

Натомість краще скористатися перевіреним народним методом з оцтом та харчовою содою. Для цього, крім цих двох інгредієнтів, знадобляться чисті серветки з мікрофібри та чистий сухий рушник.

Щоб очистити плиту, нанесіть на неї харчову соду та оцет: посипте содою всю плиту, а потім розпиліть на неї оцет, щоб створити реакцію.

Далі змочіть рушник у гарячій мильній воді та покладіть його на плиту приблизно на 15 хвилин. Це допоможе підняти тверду, пригорілу їжу та бруд.

Через 15 хвилин витріть залишки рушником, а для додаткового блиску після чищення відполіруйте поверхню сухою тканиною з мікрофібри.

У результаті ця комбінація очистить плиту, залишаючи її свіжою та блискучою.