Однак, як пише The Mirror, тут є нюанси. Як насправді правильно прати постільну білизну, розповідаємо далі.

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Як правильно прати постіль

Це може здатися дивним, але багато людей насправді неправильно перуть постільну білизну. По-перше, зазвичай це роблять надто рідко. Ми спимо у своїх ліжках близько восьми годин на добу, що означає, що протягом тижня ми проводимо там багато часу, тож золоте правило від експертів полягає у тому, що прати постіль слід раз на тиждень.

Крім того, варто використання невелику кількість прального порошку чи пом’якшувача, адже вони псують білизну.

Також важливо завжди перевіряти інструкції щодо прання на постільній білизні, оскільки там можуть бути суворі вказівки щодо температури.

І найголовніше – ніколи не можна сушити її в сушарці. Як кажуть фахівці, з часом це призводить до того, що постіль втрачає свою міцність і м’якість.