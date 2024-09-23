Як повідомляє Real Simple, очищення пральної машини є важливим завданням, яке допоможе уникнути накопичення бактерій, мийного засобу та іншого бруду, що потенційно призводять до проблем з обладнанням. Як же чистити пральну машинку, розповідаємо далі.

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Як очистити пральну машину

Незалежно від того, який у вас тип пральної машини, є кілька головних завдань для її очищення.

Так, спочатку дістаньте все з пральної машинки. Далі вимийте усі частини техніки. Особливу увагу слід звернути на відділення для мийних засобів, де його накопичення разом з вологою може призводити до появи цвілі. Крім того, у багатьох пральних машинах також є фільтр для ворсу, який може забиватися і ставати ще одним джерелом розмноження бактерій. Його теж необхідно вимити.

Загалом для очищення приладу найкраще скористатися спеціальним засобом. Однак також можна використати підручні засоби, наприклад оцет або перекис водню.

Також важливо не забути протерти машинку зовні. Швидке протирання вологою ганчіркою може видалити залишки мийного засобу та пил і зберегти техніку новенькою надовго.

Як часто чистити пральну машину

Робити це обов'язково щоразу, коли ви помічаєте не дуже свіжий запах у своїй пральній машині.

Проте, щоб не допускати цього, краще займатися доглядом за пральною машиною хоча б раз на місяць.

Якщо ж перете ви доволі часто, ймовірно, мити пралку також доведеться частіше – щонайменше два рази на місяць.