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Дім Навколо дому Неочікуваний дизайнерський акцент: як оновити свою веранду за допомогою диско-кулі
30 квітня, 21:02
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Неочікуваний дизайнерський акцент: як оновити свою веранду за допомогою диско-кулі

Олеся Філоненко
Основні тези
  • Диско-кулі можуть стати стильним елементом декору для веранди, створюючи унікальну атмосферу та оживляючи простір.
  • Вони добре поєднуються з різними стилями, а також їх можна зробити власноруч з доступних матеріалів.

Хоча диско-кулі зазвичай асоціюються з нічними клубами або вечірками 70-х, вони можуть стати стильним і несподівано вдалим елементом декору для веранди.

Завдяки своїй здатності вловлювати та відбивати світло, така куля не лише створює унікальну атмосферу, а й оживляє простір, додаючи візуального об’єму та динаміки. Як нею прикрасити ґанок, розповідає 24 Канал.

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Чому варто спробувати додати диско-акцент

  • Ефект гри світла.

У сонячні дні дзеркальна поверхня диско-кулі розсіює промені по всій веранді, створюючи м’яке мерехтіння. Це додає простору живості, навіть якщо меблі та стіни мають нейтральні відтінки.

  • Легкий акцент.

Диско-куля може стати головним декоративним елементом, який не перевантажує інтер’єр. Вона працює як мінімалістичний, але виразний акцент.

  • Атмосфера вечірки.

Підсвічена ввечері (наприклад, гірляндою або спрямованою лампою), куля створює затишний, грайливий настрій. Це ідеальне рішення для дружніх зустрічей або романтичної вечері на свіжому повітрі.

  • Універсальність.

Диско-кулі добре поєднуються з різними стилями – від бохо до модерну. Вони однаково добре виглядають як у дерев’яній, так і в металевій альтанці.

Як прикрасити веранду: дивіться відео

Як зробити диско-кулю своїми руками

Ви можете створити власну диско-кулю з доступних матеріалів. Для цього знадобиться: пінопластова або пластикова куля (діаметром 20 – 30 сантиметрів) або можна використати старий глобус, дзеркальна мозаїка або розрізані на квадратики дзеркальні плитки, клей, нитка, мотузка або металева петля для підвішування.

Якщо куля порожниста, зробіть отвір і закріпіть петлю або мотузку для підвішування.

Далі, починаючи знизу, приклеюйте дзеркальні шматочки рівномірно по всій поверхні кулі. Найкраще починати з одного боку й просуватися по спіралі.

Дайте клею повністю висохнути (зазвичай на це треба 12 – 24 години).

Підвісьте кулю на веранді так, щоб на неї потрапляло природне світло або світло від гірлянди чи ліхтаря.

У результаті ви отримаєте недорогий, але ефектний спосіб оновити простір веранди, не вдаючись до капітального ремонту. Така куля додає світла, настрою і трохи ретро-шарму – саме те, що потрібно для затишного відпочинку на свіжому повітрі.

До слова, це не єдиний спосіб перетворити своє подвір'я. Щоб зробити елегантний та вишуканий двір, можна скористатися кількова іншими ідеями.