Не спалюйте й не викидайте: чому опале листя називають "чорним золотом" для саду
Осіннє листя, яке щороку збирають із газонів і доріжок, може стати цінним матеріалом для саду. Для його перероблення не обов'язково купувати компостер: достатньо міцного пакета, трохи води та терпіння.
Як пише Associated Press, згодом усередині утвориться листовий перегній, який допоможе поліпшити ґрунт.
Як зробити листовий перегній у пакеті?
Для цього використовують переважно опале листя. Воно поступово розкладається й перетворюється на темну пухку масу. На відміну від звичайного компосту, листовий перегній містить небагато поживних речовин. Його головна перевага – здатність покращувати структуру ґрунту та утримання вологи. Щоб закласти листя на перегній, потрібно:
- Зібрати листя й за можливості подрібнити його. Дрібні частинки швидше розкладатимуться та займатимуть менше місця.
- Наповнити міцний пакет. Якщо листя сухе, злегка зволожити його.
- Зробити отвори з боків і на дні. Вони потрібні для доступу повітря та відведення зайвої води.
- Нещільно зав'язати пакет і залишити його в затіненому місці. Час від часу варто перевіряти, чи не пересох вміст. Листя має залишатися вологим, але не лежати у воді.
Скільки часу потрібно чекати?
Листовий перегній не готується за кілька тижнів. Швидкість залежить від породи дерева, подрібнення та вологості. Зазвичай процес триває один – два роки, іноді довше. Приблизно через рік частково розкладений матеріал уже можна використовувати як мульчу. Для змішування з ґрунтом краще дочекатися, поки він стане дрібнішим, темним і розсипчастим.
Як зробити листовий перегній у пакеті / Фото Unsplash
Яке листя краще не закладати?
Для домашнього листового перегною доцільно відбирати здорове листя. Рештки з вираженими ознаками хвороб краще відкласти: повільне розкладання без сильного нагрівання не гарантує знищення збудників. Також не варто очікувати однакової швидкості від різного матеріалу. Тонке листя перегниває швидше, а велике й щільне потребує більше часу. Подрібнення допомагає прискорити процес.
Як використати готовий перегній?
Частково розкладеним листям можна мульчувати землю навколо дерев, кущів і багаторічників. Зрілий перегній додають до садового ґрунту або ґрунтових сумішей. Він допомагає піщаній землі довше утримувати вологу, а щільному ґрунту – поліпшити структуру.
Проте замінювати ним усі добрива не варто: листовий перегній передусім покращує умови для коріння, а не забезпечує повноцінне живлення.