Не спалюйте й не викидайте: чому опале листя називають "чорним золотом" для саду

Осіннє листя, яке щороку збирають із газонів і доріжок, може стати цінним матеріалом для саду. Для його перероблення не обов'язково купувати компостер: достатньо міцного пакета, трохи води та терпіння.

Як пише Associated Press, згодом усередині утвориться листовий перегній, який допоможе поліпшити ґрунт.

Як зробити листовий перегній у пакеті?

Для цього використовують переважно опале листя. Воно поступово розкладається й перетворюється на темну пухку масу. На відміну від звичайного компосту, листовий перегній містить небагато поживних речовин. Його головна перевага – здатність покращувати структуру ґрунту та утримання вологи. Щоб закласти листя на перегній, потрібно:

Зібрати листя й за можливості подрібнити його. Дрібні частинки швидше розкладатимуться та займатимуть менше місця.

Дрібні частинки швидше розкладатимуться та займатимуть менше місця. Наповнити міцний пакет. Якщо листя сухе, злегка зволожити його.

Якщо листя сухе, злегка зволожити його. Зробити отвори з боків і на дні. Вони потрібні для доступу повітря та відведення зайвої води.

Вони потрібні для доступу повітря та відведення зайвої води. Нещільно зав'язати пакет і залишити його в затіненому місці. Час від часу варто перевіряти, чи не пересох вміст. Листя має залишатися вологим, але не лежати у воді.

Скільки часу потрібно чекати?

Листовий перегній не готується за кілька тижнів. Швидкість залежить від породи дерева, подрібнення та вологості. Зазвичай процес триває один – два роки, іноді довше. Приблизно через рік частково розкладений матеріал уже можна використовувати як мульчу. Для змішування з ґрунтом краще дочекатися, поки він стане дрібнішим, темним і розсипчастим.



Як зробити листовий перегній у пакеті / Фото Unsplash

Яке листя краще не закладати?

Для домашнього листового перегною доцільно відбирати здорове листя. Рештки з вираженими ознаками хвороб краще відкласти: повільне розкладання без сильного нагрівання не гарантує знищення збудників. Також не варто очікувати однакової швидкості від різного матеріалу. Тонке листя перегниває швидше, а велике й щільне потребує більше часу. Подрібнення допомагає прискорити процес.

Як використати готовий перегній?

Частково розкладеним листям можна мульчувати землю навколо дерев, кущів і багаторічників. Зрілий перегній додають до садового ґрунту або ґрунтових сумішей. Він допомагає піщаній землі довше утримувати вологу, а щільному ґрунту – поліпшити структуру.

Проте замінювати ним усі добрива не варто: листовий перегній передусім покращує умови для коріння, а не забезпечує повноцінне живлення.