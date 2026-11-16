Не сжигайте и не выбрасывайте: почему опавшие листья называют "черным золотом" для сада

Как пишет Associated Press, со временем внутри образуется листовой перегной, который поможет улучшить почву.

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Как сделать листовой перегной в пакете?

Для этого используют преимущественно опавшие листья. Она постепенно разлагается и превращается в темную рыхлую массу. В отличие от обычного компоста, листовой перегной содержит немного питательных веществ. Его главное преимущество – способность улучшать структуру почвы и удерживать влагу. Чтобы заложить листья на перегной, нужно:

Собрать листья и, по возможности, измельчить их. Мелкие частицы быстрее разлагаются и занимают меньше места.

Мелкие частицы быстрее разлагаются и занимают меньше места. Наполнить прочный пакет. Если листья сухие, слегка увлажнить их.

Если листья сухие, слегка увлажнить их. Сделать отверстия по бокам и на дне. Они нужны для доступа воздуха и отвода лишней воды.

Они нужны для доступа воздуха и отвода лишней воды. Неплотно завязать пакет и оставить его в затененном месте. Время от времени стоит проверять, не пересохло ли содержимое. Листья должны оставаться влажными, но не лежать в воде.

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Сколько времени нужно ждать?

Листовой перегной не готовится за несколько недель. Скорость зависит от породы дерева, степени измельчения и влажности. Обычно процесс длится один–два года, иногда дольше. Примерно через год частично разложившийся материал уже можно использовать в качестве мульчи. Для смешивания с почвой лучше дождаться, пока он станет более мелким, темным и рассыпчатым.



Как сделать листовой перегной в пакете / Фото Unsplash

Какую листву лучше не использовать?

Для домашнего листового перегноя целесообразно отбирать здоровые листья. Остатки с выраженными признаками болезней лучше отложить: медленное разложение без сильного нагрева не гарантирует уничтожение возбудителей. Также не стоит ожидать одинаковой скорости разложения от разного материала. Тонкие листья перегнивают быстрее, а большие и плотные требуют больше времени. Измельчение помогает ускорить процесс.

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Как использовать готовый перегной?

Частично разложившимися листьями можно мульчировать землю вокруг деревьев, кустарников и многолетников. Зрелый перегной добавляют в садовую почву или почвенные смеси. Он помогает песчаной почве дольше удерживать влагу, а плотной почве – улучшить структуру.

Однако заменять им все удобрения не стоит: листовой перегной прежде всего улучшает условия для корней, а не обеспечивает полноценное питание.