7 розумних способів використання оцту у гаражі й 4 речі, яких слід при цьому уникати

Оцет – універсальний і нетоксичний засіб, який можна ефективно використовувати для очищення різних приміщень, включаючи гараж. Завдяки своїм властивостям, він безпечний для сталі, алюмінію та інших матеріалів, якщо застосовувати його правильно.

Проте, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, існують ситуації, коли використання оцту може бути шкідливим. Про сім способів використання оцту в гаражі та чотири випадки, коли від нього варто утриматися, розповідаємо далі.

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Чистка та полірування металевих поверхонь

Оцет ефективно видаляє поверхневу іржу з металевих верстаків, столів та інструментів. Розведіть його водою (1:1) і нанесіть м’якою тканиною з мікрофібри. Для сильніших забруднень додайте трохи кукурудзяного крохмалю для створення абразивної пасти. Однак уникайте використання оцту на сталевих поверхнях із захисним покриттям, яке може бути пошкоджене.

Видалення корозії з гаражних дверей

Оцет допомагає усунути корозію з алюмінієвих і сталевих гаражних воріт. Змішайте одну столову ложку оцту з двома склянками води. Нанесіть розчин на двері м’якою тканиною, щоб видалити поверхневі плями. Перед застосуванням перевірте рекомендації виробника дверей.

Знищення бур’янів у тріщинах

Оцет може замінити токсичні гербіциди для боротьби з бур’янами, що ростуть у тріщинах бетонної підлоги. Нанесіть нерозбавлений оцет безпосередньо на бур’яни кілька разів, поки вони не зів'януть. Однак будьте обережні, щоб оцет не потрапив на бажані рослини.

Як очистити метал оцтом: дивіться відео

Відлякування мурах

Оцет допомагає перервати сліди феромонів, якими мурахи орієнтуються. Розпиліть розчин оцту та води (1:1) на під’їзні доріжки та вхідні двері гаража, щоб зменшити кількість мурах у приміщенні.

Очищення іржавих інструментів

Замочіть інструменти в оцті на кілька годин чи добу для видалення іржі. Після цього очистьте поверхню щіткою або тканиною. Не допускайте контакту оцту з гумовими ручками, оскільки кислота може їх пошкодити.

Видалення плям від жорсткої води

Обробіть плями розчином з рівних частин оцту та води, залишивши тканину, змочену в розчині, на годину. Це допоможе розщепити мінеральні відкладення на кранах і зливних пробках.

Як прибрати іржу оцтом: дивіться відео

Перешкоджання розвитку цвілі

У теплу вологу погоду обробіть поверхні розчином оцту та води, щоб запобігти появі цвілі. Регулярна обробка допоможе зберегти гараж сухим і чистим.

Коли не варто використовувати оцет

Як бачимо, оцет – ефективний, екологічний та доступний засіб для очищення гаража. Однак важливо правильно використовувати його, щоб уникнути пошкодження поверхонь і матеріалів. Зокрема не варто застосовувати його:

Для очищення гумових деталей – оцет може пошкодити гуму та ущільнювачі.

На полірованій бетонній підлозі – кислота може зіпсувати покриття.

Для миття електроніки та електроприладів – оцет може спричинити корозію електронних компонентів.

На антиблікових покриттях – оцет пошкоджує спеціальні покриття на склі та металі.

Водночас, якщо дотримуватись рекомендацій виробників та застосовувати оцет лише там, де це безпечно, ваш гараж залишатиметься чистим і доглянутим без використання токсичних хімікатів.