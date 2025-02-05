Потрібен окремий підхід: як очистити скляні дверцята духовки

Багато людей навіть не згадають, коли востаннє чистили духовку. Це один із тих приладів, які легко забути вимити, доки жир не нагадає про необхідність догляду.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, однак духовка також потребує очищення, особливо її скляні дверцята, які вимагають окремого підходу. Як їх вимити самотужки до блиску, розповідаємо далі.

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Як очистити зовнішню частину скляних дверцят духовки

Для цього рекомендують використовувати розчин оцту та води у співвідношенні 50/50. Нанесіть його на поверхню та протріть серветкою з мікрофібри. Якщо духовка виготовлена з нержавіючої сталі, скористайтеся спеціальним засобом для її очищення.

До речі, ніколи не мийте скло, поки воно гаряче. Також уникайте використання жорстких очисних засобів, які можуть пошкодити поверхню.

Як очистити внутрішню частину скляних дверцят духовки

Змішайте 1/2 склянки харчової соди з водою до утворення пасти. Додайте кілька крапель мила для посуду. Нанесіть суміш на скло та залиште на 15 хвилин. Візьміть неабразивну губку і потріть поверхню. Залишки суміші заберіть паперовими рушниками або серветкою з мікрофібри.

Як вимити дверцята духовки: дивіться відео

Якщо суміш важко видаляється, змішайте одну частину білого оцту з чотирма частинами води та змийте пасту.

Як часто слід чистити дверцята духовки

Частота очищення залежить від того, як часто ви користуєтеся духовкою. Якщо ви швидко витираєте забруднення, вам знадобиться рідше проводити глибоке очищення.

Експерти радять очищувати зовнішню частину дверцят під час регулярного прибирання кухні, а внутрішню частину – під час генерального прибирання або за необхідності.