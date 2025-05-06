Чим вимити фарбу для волосся з дерева: перевірені способи

Під час домашнього фарбування фарба може потрапити на різні поверхні. Якщо раптом вона крапне на дерев'яну підлогу чи меблі, то слід діяти максимально швидко.

Як та чим вимити фарбу для волосся з дерев'яної підлоги чи меблів – повідомляє 24 Канал.

До теми Як відмити фарбу для волосся з різних поверхонь: прості поради

Чим відмити фарбу для волосся з дерева

Якщо фарба потрапила на дерево, то діяти необхідно максимально швидко. По-перше, сухою серветкою варто прибрати фарбу, але у жодному разі не втирати її. Оскільки дерев'яна підлога чи меблі текстурні, то видаляти забруднення варто обережно, щоб фарба не в'їлася у меблі.

Коли основна фарба зібрана, а залишилася лише пляма, то слід скористатися одним з наступних методів.

Сода та засіб для миття

Експерти рекомендують розвести 1 столову ложку соди та засіб для миття посуду до консистенції, щоб утворилася паста. Неї потрібно протерти забруднені місця, а потім змити чистою губкою.

Перекис водню

Щоб змити фарбу, можна скористатися перекисом водню. Його можна використовувати не лише на дереві, а й на інших поверхнях.

Рідина для зняття лаку

Рідиною для зняття лаку можна змити фарбу для волосся з різних поверхонь, у тому числі – ламінату. Однак робити це варто обережно.

Раніше експерти поділилися порадами, як правильно фарбувати дерево. Так, перед фарбуванням деревини потрібно перевірити стан матеріалу, тип деревини й врахувати кліматичні умови, а далі – дотримуватися чітких порад експертів.