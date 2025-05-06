Як та чим вимити фарбу для волосся з дерев'яної підлоги чи меблів – повідомляє 24 Канал.

До теми Як відмити фарбу для волосся з різних поверхонь: прості поради

Чим відмити фарбу для волосся з дерева

Якщо фарба потрапила на дерево, то діяти необхідно максимально швидко. По-перше, сухою серветкою варто прибрати фарбу, але у жодному разі не втирати її. Оскільки дерев'яна підлога чи меблі текстурні, то видаляти забруднення варто обережно, щоб фарба не в'їлася у меблі.

Коли основна фарба зібрана, а залишилася лише пляма, то слід скористатися одним з наступних методів.

Сода та засіб для миття

Експерти рекомендують розвести 1 столову ложку соди та засіб для миття посуду до консистенції, щоб утворилася паста. Неї потрібно протерти забруднені місця, а потім змити чистою губкою.

Перекис водню

Щоб змити фарбу, можна скористатися перекисом водню. Його можна використовувати не лише на дереві, а й на інших поверхнях.

Рідина для зняття лаку

Рідиною для зняття лаку можна змити фарбу для волосся з різних поверхонь, у тому числі – ламінату. Однак робити це варто обережно.

Раніше експерти поділилися порадами, як правильно фарбувати дерево. Так, перед фарбуванням деревини потрібно перевірити стан матеріалу, тип деревини й врахувати кліматичні умови, а далі – дотримуватися чітких порад експертів.