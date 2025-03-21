Поверніть раковині чистоту: як розкрутити злив та очистити його всередині

Чиста та доглянута раковина – запорука свіжості та комфорту на кухні чи у ванній кімнаті. Однак із часом у зливі можуть накопичуватися залишки їжі, жир та інші забруднення, що спричиняють неприємний запах і повільний стік води.

Якщо ваша раковина забилася або просто потребує ретельного очищення, не поспішайте викликати сантехніка. Простий та ефективний спосіб самостійно розкрутити злив, позбутися засмічень і повернути раковині ідеальну чистоту, розповідає 24 Канал.

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Як розкрутити раковину та очистити

Злив у раковині виявляється можна відкрити достатньо просто. Для цього знадобиться лише викрутка та кілька хвилин.

Далі ж слід дістати запчастину, що прикриває трубу, та вимити її під проточною водою.

Всередину зливу можна тим часом налити мийні засоби, призначені для боротьби із забитими трубами, та залишити постояти на кілька хвилин.

Як вимити раковину: дивіться відео

Водночас вимиваючи злив, варто бути обережними. Коли раковина розкручена, з труби під нею може витікати вода. На це слід звернути увагу та завчасно підставити ємність, яка збиратиме витоки.

Коли ж злив та раковина будуть вимиті, потрібно зібрати всю конструкцію назад, перевіряючи, чи немає протікань.

До речі, щоб при очищенні раковини не створити собі додаткових проблем, важливо враховувати поширені помилки, яких, за словами сантехніка, припускається більшість людей.