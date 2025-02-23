Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, це не завжди хороше рішення, адже фахівці наголошують, що кілька помилок можуть погіршити ситуацію. Що, за їхніми словами, не варто робити, самостійно ремонтуючи сантехніку, розповідаємо далі.

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Надмірне затягування з'єднань

Частою помилкою є занадто сильне затягування трубопровідної арматури, змішувачів чи болтів. Це може призвести до тріщин у трубах або пошкодження ущільнювачів. Надмірне затягування пластикових деталей також може викликати мікротріщини, що надалі спричинить протікання.

Щоб уникнути таких проблем, варто затягувати з'єднання до моменту, коли воно стане щільним, а потім повернути ще на чверть оберту. Також слід використовувати тефлонову стрічку або клей для труб, щоб створити герметичне з'єднання.

Неправильне використання герметиків і стрічки

Ще одна поширена помилка – неправильне застосування тефлонової стрічки або герметиків. Часто власники будинків обмотують стрічку в неправильному напрямку або використовують її надто багато, що може призвести до витоків.

Найкраще обмотувати тефлонову стрічку за годинниковою стрілкою 2 – 3 рази та уникати надмірного використання герметика, оскільки його надлишки можуть заблокувати труби.

Забування про відключення води

Перед початком будь-яких сантехнічних робіт важливо перекрити подачу води, інакше можна спричинити серйозне затоплення. Багато домашніх майстрів нехтують цим кроком, що може призвести до пошкодження стін, підлоги та електропроводки.

Відтак, перед початком робіт, завжди необхідно знаходити головний запірний вентиль і вимикати його. Крім того, варто додатково спорожнювати труби, відкривши нижчий за рівнем кран для скидання тиску.