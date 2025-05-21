Як ефективно очистити вуличні меблі після зими: поради для різних матеріалів

З настанням теплої погоди ми прагнемо якомога більше часу проводити на свіжому повітрі – вечеряти на терасі, відпочивати на подвір’ї чи просто насолоджуватись сонцем. Проте з приходом весни часто доводиться зіткнутися з реальністю: вуличні меблі за зиму вкрилися пилом, павутиною та плямами.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, перш ніж повертатися додому розчарованими, ознайомтеся з ефективними способами очищення меблів. Як вже за мить підготувати їх знову до відпочинку на вулиці, розповідаємо далі.

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Перший етап – загальне прибирання

Почніть з усунення пилу та павутиння. Для цього можна використати повітродувку або пилосос із насадкою для оббивки. Для м’яких чи плетених меблів це особливо важливо. Якщо техніки немає – використовуйте звичайний віник.

Також не варто одразу хапатися за мийку високого тиску – вона може пошкодити делікатні матеріали. Натомість скористайтеся садовим шлангом із регульованою насадкою – цього достатньо для змивання пилу та нанесення мийного розчину.

Дайте засобам для чищення час подіяти

Незалежно від того, використовуєте ви спеціальний засіб чи домашню суміш, залиште його діяти принаймні на 10 хвилин – це допоможе розм’якшити забруднення та зменшити потребу у фізичному терті.

Як чистити різні типи меблів

Дерев’яні меблі.

Змішайте 1 чайну ложку мила з кількома літрами теплої води. Почистьте меблі щіткою з нейлоновою щетиною, ретельно промийте та висушіть мікрофіброю. Для видалення цвілі, якщо така проблема є, візьміть пів склянки кисневого відбілювача на 2 – 3 літри гарячої води. Суміш треба нанести, залишити на 15 хвилин, а потім змити.

Пластик і смола.

Змішайте чверть склянки мила для посуду, пів склянки харчової соди та кілька літрів теплої води. Сода м’яко діє як абразив. Після очищення – обов’язкове полоскання. Для цвілі – додаткове очищення кисневим відбілювачем. Щоб меблі довше виглядали як нові, нанесіть тонкий шар автомобільного воску.

Вуличні меблі треба очищувати перед початком нового сезону / Фото Freepik

Алюмінієві меблі.

Їх мийте теплою мильною водою, ретельно змивайте та висушуйте. Для блиску – нанесіть автомобільний віск і відполіруйте.

Залізні меблі.

Змийте бруд, промийте гарячою мильною водою, висушіть. Якщо є іржа – накладіть на неї тканину, змочену оцтом, на 30 хвилин, потім потріть щіткою й ретельно змийте.

Плетені меблі (з ротанга, очерету, пластику).

Очистьте такі меблі розчином мила для посуду та води, використовуючи щітку з м’якою щетиною. Промийте їх та дайте висохнути на повітрі, у затіненому місці.

Скляні поверхні.

Скляні столи миють так само, як і вікна – за допомогою засобу для чищення скла або суміші оцту з водою. Спершу змийте великі частки бруду, щоб уникнути розмазування.

Очищення подушок і оббивки

Першим кроком перевірте, чи можна зняти чохли й випрати в машинці. Якщо ні – розстеліть брезент на вулиці, видміть або пропилососьте поверхню.

Попередньо обробіть плями, якщо вони є, засобом на основі ферментів. А далі змішайте чверть склянки мила для посуду з кількома літрами теплої води. Почистьте речі щіткою.

Ретельно промийте обидві сторони подушок і меблів шлангом. Поставте вертикально для просушування.

До речі, щоб правильно очищені меблі служили вам ще багато років, за ними також варто доглядати, враховуючи способи, які дозволять продовжити термін служби вуличних меблів.