Кавуни виростуть удвічі більшими: городники назвали головний секрет липня

Липень – вирішальний період для вирощування кавунів. Саме зараз рослини активно нарощують батоги, формують нові зав'язі та починають наливати плоди. У цей час багато городників проводять пасинкування, адже правильне формування куща допомагає спрямувати поживні речовини на розвиток майбутнього врожаю.

24 Канал розкаже, що робити з кавунами, щоб врожай був великим.

Чи потрібно пасинкувати кавуни?

Пасинкування не є обов'язковою процедурою для всіх сортів, однак у більшості випадків воно позитивно впливає на розмір і якість плодів. Якщо рослина витрачає сили на численні бічні пагони та нові зав'язі, їй складніше забезпечити їх достатньою кількістю поживних речовин. Через це кавуни можуть вирости дрібними або не встигнути повністю дозріти. Саме тому в середині літа варто оглянути рослини та за потреби провести формування кущів.

Як правильно пасинкувати кавуни?

Перш за все потрібно видалити слабкі, пошкоджені та безплідні бічні пагони. Вони не дають урожаю, але забирають у рослини вологу та поживні речовини. Після цього варто визначитися з кількістю плодів. Для великоплідних сортів оптимально залишати 2 – 4 зав'язі на одному кущі.

Якщо сорт формує менші плоди, добре розвинена рослина здатна забезпечити живленням до 5 – 6 кавунів. Коли останній плід уже сформувався, верхівку батога рекомендують прищипнути, залишивши після нього приблизно 5 – 7 листків. Такий прийом допомагає рослині зосередити сили на рості та дозріванні вже сформованих плодів, а не на появі нових пагонів.



Як виростити великі кавуни / Фото Unsplash

Коли проводити процедуру?

Пасинкувати кавуни найкраще у суху теплу погоду – вранці або ввечері, коли сонце менш активне. Для роботи слід використовувати чистий секатор або гострі ножиці, щоб не пошкодити рослину та не занести інфекцію через місця зрізів. Після дощу або за високої вологості повітря процедуру краще перенести, адже вологість підвищує ризик розвитку грибкових захворювань.

Яких помилок варто уникати?

Однією з найпоширеніших помилок є надмірна кількість плодів на одному кущі. У такому разі рослина не зможе забезпечити всі зав'язі поживними речовинами, тому кавуни залишаться невеликими та менш солодкими. Не варто також занадто обрізати листя. Саме воно забезпечує фотосинтез і накопичення цукрів у плодах. Видаляти рекомендується лише пожовкле, хворе або зайве листя.

Як отримати великі та солодкі кавуни?

Пасинкування буде ефективним лише у поєднанні з правильним доглядом. До початку дозрівання кавуни потребують регулярного поливу, але коли плоди починають активно набирати вагу, кількість води поступово скорочують. Це сприяє накопиченню цукрів і робить м'якоть солодшою.

Важливо! У другій половині літа рослини бажано підживлювати добривами з високим вмістом калію та фосфору, водночас уникаючи надлишку азоту, який стимулює ріст листя замість плодів.