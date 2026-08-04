Щоб не зіпсувати меблі: як правильно виводити плями з тканини й дерева

Келих вина може перекинутися за секунду, а сліди від їжі, дитячих рук чи домашніх тварин часто з'являються там, де їх найменше очікуєш. Проте поспішне чищення може лише погіршити ситуацію: забруднення проникне глибше в оббивку, а невдало підібраний засіб пошкодить тканину або дерев'яну поверхню.

Перш ніж терти пляму чи наносити побутову хімію, варто з'ясувати, з яким матеріалом доведеться працювати. Architectural Digest зібрав поради експертів, які пояснили, як очистити м'які та дерев'яні меблі, не завдавши їм ще більшої шкоди.

Спочатку потрібно з'ясувати, що залишило пляму

Якщо забруднення з'явилося не на ваших очах, варто придивитися до його кольору, форми, розташування та слідів бризок. Це допоможе зрозуміти походження плями й не використовувати засіб, який виявиться неефективним або зашкодить оббивці.

Якщо ви бачили, як з'явилася пляма, то одразу знаєте, звідки вона взялася,

– пояснив представник Американського інституту прибирання Ден Селечнік.

Перед чищенням потрібно також знайти етикетку або інструкцію виробника. На українському ринку позначення можуть відрізнятися, проте на імпортних меблях нерідко трапляються англомовні літерні коди. W означає, що тканину можна чистити засобами на водній основі, S дозволяє використовувати спеціальні розчинники, а S/W – обидва способи. Позначка X вказує, що для матеріалу безпечний лише пилосос.

Якщо чохол знімний, виробник може окремо дозволити машинне прання. Після цього з поверхні обережно прибирають залишки забруднення. Густу їжу чи іншу речовину краще зняти ложкою або тупим боком ножа, не втискаючи її в тканину. Рідину потрібно промокнути чистою серветкою чи рушником легкими рухами, щоб вона не проникла ще глибше.

Вологий і сухий способи підходять для різних плям

Для вологого чищення на забруднену ділянку обережно наносять засіб, який підходить для конкретної тканини. Пляму потрібно промокати, а не розтирати в різні боки, інакше вона може збільшитися або проникнути глибше у волокна.

Сухий спосіб краще підходить для матеріалів із вираженим ворсом, зокрема оксамиту, а також для густих чи напіврідких забруднень. Спершу потрібно зібрати якомога більше речовини, дочекатися, поки залишки висохнуть, а потім обережно прибрати їх щіткою.

Я випадково пролила трохи сирного соусу на оксамитовий диван, і сухий спосіб чудово спрацював. Спочатку я промокнула зайве, а коли сир підсох, дуже обережно прибрала його зубною щіткою, майже не зачепивши ворс,

– розповіла експертка з догляду за домом Меллорі Міцетіч.

Після чищення оббивка має висохнути природно. Фен для цього не підходить, оскільки висока температура може закріпити залишки забруднення в тканині, після чого вивести їх буде значно складніше. Коли поверхня повністю висохне, ворс можна обережно розправити щіткою.

Знімну подушку можна поставити біля сонячного вікна або вентилятора, щоб навколо неї вільно рухалося повітря. Залишати вологу оббивку в сирому приміщенні не варто, адже там можуть з'явитися затхлий запах або пліснява.

Для плям від тварин може знадобитися спеціальний засіб

Сліди від сечі чи випорожнень домашніх тварин часто потребують попередньої обробки. Засоби з ферментами допомагають розщеплювати такі забруднення та прибирати запах, який може залишатися навіть тоді, коли самої плями майже не видно.

Іноді сліду не помітно, але запах залишається,

– пояснив співзасновник компанії Dirty Labs Піт Хі.

Експерти не радять одразу братися за найагресивнішу побутову хімію. У деяких випадках можуть допомогти білий оцет, спирт або харчова сода, проте спершу потрібно переконатися, що вони безпечні для конкретного матеріалу.

Я намагаюся використовувати найменш токсичний засіб із тих, що можуть упоратися із забрудненням,

– зазначила фахівчиня з прибирання Тоня Гарріс.

Оцет не є універсальним плямовивідником, а також не замінює дезінфекційний засіб. Він погано справляється з жирними й білковими забрудненнями, може пошкодити деякі поверхні та не повинен змішуватися із засобами, що містять хлорний або кисневий відбілювач.

Якщо після однієї чи двох спроб пляма не зникла, меблі краще довірити професіоналам. Особливо це стосується дорогих речей, а також вовни, шовку та інших делікатних матеріалів, які зазвичай потребують спеціального чищення.

Плями на дереві потребують іншого підходу

Під час роботи з дерев'яними меблями важливі не стільки походження плями, скільки її розмір і глибина. Спершу потрібно визначити, чи пошкоджене лише верхнє покриття, чи забруднення вже проникло в саму деревину.

Від цього залежить, чи доведеться відновлювати всю поверхню, чи можна буде обробити лише пошкоджену ділянку й поєднати її з наявним покриттям,

– пояснив майстер із реставрації деревини Дрю Тейлор.

Легкий слід від склянки з водою може залишитися лише на захисному шарі. У такому разі достатньо обробити пошкоджене місце й відновити покриття, не зачіпаючи весь предмет. Якщо пляма проникла глибше, фахівці можуть зняти старе покриття, відшліфувати деревину та обробити її спеціальним складом, який допоможе витягнути забруднення з пор.

Коли пляма проникла всередину, потрібно відкрити пори шліфуванням, спробувати витягнути забруднення з глибших шарів, а вже після цього відновлювати покриття,

– розповів Тейлор.

Оцет для дерев'яних меблів використовувати не варто, оскільки кислота може пошкодити покриття. Якщо пляма проникла глибоко або річ має високу чи сентиментальну цінність, від самостійних експериментів краще відмовитися й звернутися до реставратора.