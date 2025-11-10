Проста дія раз на рік зробить ваші батареї гарячішими та заощадить гроші

Батареї у будинку можуть працювати значно ефективніше та нагріватися рівномірно, якщо раз на рік виконувати просту процедуру – видалення повітря з системи опалення.

Ця дія займає всього кілька хвилин, але суттєво впливає на комфорт у помешканні та економію енергії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Express.

Як заощадити гроші на опаленні?

З часом у трубах і батареях можуть утворюватися невеликі повітряні кишені. Повітря нагрівається гірше за воду, через що деякі ділянки батарей залишаються холодними, навіть коли система працює на повну потужність.

Випускання повітря дозволяє котлу працювати ефективніше, підвищує температуру батарей та зменшує витрати на опалення.

Як прокачати батареї?

Як пише Assett Plumbing, для процедури не потрібні спеціальні інструменти чи виклик майстра. Достатньо мати:

ключ для батареї,

невелике відро або кухоль для збору води,

ганчірку та рукавички.



Проста дія раз на рік зробить ваші батареї гарячішими / Фото Africa Images

Інструкція:

Вимкніть опалення та дайте батареям охолонути. Знайдіть випускний клапан у верхньому куті батареї. Підкладіть під клапан місткість або тканину і обережно поверніть ключ проти годинникової стрілки. Коли почуєте шипіння – це повітря виходить. Закрутіть клапан одразу після того, як замість повітря почне витікати вода. Перевірте тиск у котлі та підживіть систему, якщо він знизився.

Регулярне прокачування батарей раз на рік допомагає уникнути зайвих витрат на опалення та забезпечує рівномірний розподіл тепла по всьому будинку. Часто холодні батареї – це не їхня несправність, а просто повітря, яке можна легко видалити за кілька хвилин.

