Як заощаджувати воду: прості поради для кожного дому
- Рекомендується скоротити час прийняття душу, використовувати зібрану воду для поливу та змиву, а також перевіряти унітаз на протікання.
- Раціональне використання води включає також повторне використання технічної води, відмову від шлангів для миття та посадку місцевих рослин.
Останні роки дедалі частіше приносять тривалі періоди посухи, які негативно впливають як на довкілля, так і на побут людей. У відповідь на це важливо звертати увагу економію ресурсів.
Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, варто свідомо ставитися до водоспоживання. Прості та ефективні поради, як зменшити витрати води в повсякденному житті та водночас знизити комунальні платежі, розповідаємо далі.
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Скоротіть час у душі та зберігайте воду
Душ і ванна – одні з найбільших джерел витрат води. Відмовтесь від ванн і обмежте душ до п’яти хвилин. Поки вода нагрівається, збирайте її в відро або інший посуд – ця вода згодиться для поливу квітів, змиву в туалеті чи прибирання.
До речі, що споживає більше води – душ чи ванна – може бути контроверсійним питанням. Відповідь залежить від кількох факторів.
Менше змивайте воду в унітазі
Змив – це майже 30% внутрішнього споживання води. Якщо ситуація дозволяє, не змивайте унітаз після кожного використання. Також можна використовувати зібрану з душу воду, щоб здійснити змив.
Перевірте унітаз на протікання
Навіть невеликі протікання можуть призводити до величезних втрат води щодня. Щоб перевірити, капніть кілька крапель харчового барвника у бачок і зачекайте 10 хвилин. Якщо вода в чаші забарвиться – у вас є протікання. У більшості випадків достатньо замінити клапан, щоб усунути цю проблему.
Закривайте кран під час гігієнічних процедур
Не залишайте воду відкритою, коли чистите зуби чи миєте руки – це дозволить заощадити до 50 літрів води щодня.
Повторно використовуйте технічну воду
Вода з осушувача повітря, до прикладу, не придатна для пиття, але її можна використати для змиву в туалеті, миття підлоги чи поливу рослин.
Віддавайте перевагу посудомийній машині
Сучасна енергоефективна посудомийка використовує в середньому 10 літрів води за цикл, у той час, як ручне миття – до 100. Не споліскуйте посуд перед завантаженням – просто зішкребіть залишки їжі.
Раціональне прання
Прання повного завантаження економить воду та електроенергію. Багато речей можна вдягнути кілька разів, перш ніж прати. При можливості використовуйте холодну воду.
Мийте овочі у мисці
Замість того щоб промивати овочі та фрукти під проточною водою, занурюйте їх у миску та очищайте щіткою. Використану воду можна вилити на квіти.
Відмовтесь від шланга
Замість миття тераси або доріжки водою використовуйте мітлу. Це не лише ефективно, а й економить воду.
Замініть газон на місцеві рослини
Розгляньте можливість посадити у дворі місцеві або посухостійкі рослини, які пристосовані до вашого клімату та не потребують інтенсивного поливу. Це не лише практично, а й красиво.