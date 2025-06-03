Як заощаджувати воду: прості поради для кожного дому

Останні роки дедалі частіше приносять тривалі періоди посухи, які негативно впливають як на довкілля, так і на побут людей. У відповідь на це важливо звертати увагу економію ресурсів.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, варто свідомо ставитися до водоспоживання. Прості та ефективні поради, як зменшити витрати води в повсякденному житті та водночас знизити комунальні платежі, розповідаємо далі.

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Скоротіть час у душі та зберігайте воду

Душ і ванна – одні з найбільших джерел витрат води. Відмовтесь від ванн і обмежте душ до п’яти хвилин. Поки вода нагрівається, збирайте її в відро або інший посуд – ця вода згодиться для поливу квітів, змиву в туалеті чи прибирання.

До речі, що споживає більше води – душ чи ванна – може бути контроверсійним питанням. Відповідь залежить від кількох факторів.

Менше змивайте воду в унітазі

Змив – це майже 30% внутрішнього споживання води. Якщо ситуація дозволяє, не змивайте унітаз після кожного використання. Також можна використовувати зібрану з душу воду, щоб здійснити змив.

Перевірте унітаз на протікання

Навіть невеликі протікання можуть призводити до величезних втрат води щодня. Щоб перевірити, капніть кілька крапель харчового барвника у бачок і зачекайте 10 хвилин. Якщо вода в чаші забарвиться – у вас є протікання. У більшості випадків достатньо замінити клапан, щоб усунути цю проблему.

Закривайте кран під час гігієнічних процедур

Не залишайте воду відкритою, коли чистите зуби чи миєте руки – це дозволить заощадити до 50 літрів води щодня.

Повторно використовуйте технічну воду

Вода з осушувача повітря, до прикладу, не придатна для пиття, але її можна використати для змиву в туалеті, миття підлоги чи поливу рослин.

Ощадливе використання води є екологічним та зменшує фінансові витрати / Фото Pexels

Віддавайте перевагу посудомийній машині

Сучасна енергоефективна посудомийка використовує в середньому 10 літрів води за цикл, у той час, як ручне миття – до 100. Не споліскуйте посуд перед завантаженням – просто зішкребіть залишки їжі.

Раціональне прання

Прання повного завантаження економить воду та електроенергію. Багато речей можна вдягнути кілька разів, перш ніж прати. При можливості використовуйте холодну воду.

Мийте овочі у мисці

Замість того щоб промивати овочі та фрукти під проточною водою, занурюйте їх у миску та очищайте щіткою. Використану воду можна вилити на квіти.

Відмовтесь від шланга

Замість миття тераси або доріжки водою використовуйте мітлу. Це не лише ефективно, а й економить воду.

Замініть газон на місцеві рослини

Розгляньте можливість посадити у дворі місцеві або посухостійкі рослини, які пристосовані до вашого клімату та не потребують інтенсивного поливу. Це не лише практично, а й красиво.