Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, саме тому фільтрація питної води – це не розкіш, а необхідність. Чому очищення води важливе, які забруднювачі можуть у ній міститися та які системи фільтрації допоможуть забезпечити безпеку щоденного споживання, розповідаємо далі.

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Які забруднення можуть міститися у воді

У водопровідній воді іноді можуть бути:

мікроорганізми (кишкова паличка, лямблії, норовіруси);

неорганічні хімічні речовини (свинець, миш’як, нітрати, нітрити);

органічні хімічні речовини (атразин, гліфосат, трихлоретилен);

побічні продукти дезінфекції.

Ці речовини можуть спричиняти захворювання, подразнення шкіри або погіршення смаку й запаху води. Саме тому дедалі більше людей обирають побутову фільтрацію.

Фільтри для всього будинку: перша лінія захисту

Такі системи охоплюють усе водопостачання в оселі та працюють за допомогою технологій активованого вугілля, іонного обміну або зворотного осмосу, видаляючи різною мірою та способом домішки з води.

Однак тут також важливий балан, адже деякі речовини у воді, як-от фторид, можуть мати користь для здоров’я, наприклад, зменшення карієсу.

Фільтри для душу: комфорт для чутливої шкіри

Високий вміст хлору або жорсткість води може спричиняти сухість, свербіж або загострення дерматологічних проблем. У таких випадках варто розглянути фільтри для душу, затримують шкідливі домішки.

Фільтри для конкретних кранів: точкове очищення питної води

Такі фільтри ідеальні для покращення смаку та якості питної води на кухні. Однак деякі з них, до прикладу системи зворотного осмосу, потребують електроенергії, місця під раковиною та складнішого встановлення.

Є кілька різних систем фільтрації води / Фото Freepik

Обрати фільтри для дому буває непросто. Важливо врахувати плюси та мінуси популярних систем, щоб знайти найкраще рішення.

Настільні глечики: доступне рішення для орендарів

Для тих, хто не може встановити фільтри стаціонарно, підійдуть фільтри-глечики. Проте не всі вони однаково ефективні, тож важливо уважно вивчати характеристики та відгуки. Також перед вибором варто протестувати воду вдома за допомогою наборів для виявлення домішок, щоб розуміти, який фільтр шукати.

Кулі для ванни: м’яка вода без складного встановлення

Це знімні фільтри, які підвішуються на кран у ванні. Вони ефективно зменшують вміст хлору та хлораміну – речовин, що можуть подразнювати шкіру.

Вітамін С – безпечна альтернатива хімічному дехлоруванню

Фільтри з вітаміном С (аскорбінова кислота або аскорбат натрію) є безпечнішими за ті, що містять сірку. Вони ефективно нейтралізують хлор без утворення кислотних побічних продуктів і не знижують рівень кисню у воді. Це важливо як для людей, так і для домашніх тварин чи рослин.