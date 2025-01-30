Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, жорстка вода, насичена мінералами, є проблемою для багатьох господарств. Що це означає і як можна впоратися з цією ситуацією, розповідаємо далі.

До теми Душ чи ванна: що споживає більше води

Що таке жорстка вода

Жорсткість води залежить від вмісту кальцію та магнію в ній. Цей показник може значно відрізнятися залежно від регіону. Вимірюється цей параметр у міліграмах карбонату кальцію на літр води (мг/л):

м'яка вода: 0 – 60 мг/л,

помірно жорстка вода: 61 – 120 мг/л,

жорстка вода: 121 – 180 мг/л,

дуже жорстка вода: понад 180 мг/л.

Як виявити жорстку воду

Ви можете виявити жорстку воду за наявністю осаду на посуді після миття або плям від води на кранах і унітазах. Також вона може призводити до того, що шкіра і волосся стають сухими й тьмяними після миття або душу.

Одним зі способів перевірити жорсткість води вдома є використання засобу для миття посуду та вода. Додайте одну чашку води з кухонного крана в чисту скляну банку з щільно закритою кришкою. Додайте 10 крапель рідини для миття посуду і струшуйте банку принаймні 15 секунд, а потім поставте її на стіл. Якщо є лише неглибокий шар піни, а вода під піною каламутна, у вас жорстка вода. У м’якій воді, яка не містить стільки мінералів, буде багато піни, і вона буде прозорою.

Жорсткість води впливає на чистоту багатьох речей вдома / Фото Freepik

Вплив жорсткої води на прибирання та прання

Мінерали в жорсткій воді зменшують ефективність мийних засобів, що призводить до розводів і плям після прибирання і тьмяного вигляду білизни. Вони також можуть призводити до утворення плям від води на склі й відкладень у кавоварках.

Профілактичні рішення та засоби захисту

Для довгострокового розв'язання проблеми рекомендується встановлення системи пом'якшення води або фільтри.

Якщо ж такої можливості немає, ви можете розв'язати проблему, часто очищаючи прилади, щоб розчинити накопичення мінералів. Оскільки багато засобів для чищення гірше працюють у жорсткій воді, використовуйте мийні засоби найкращої якості.

Також регулярно використовуйте дистильований оцет або комерційні засоби для видалення накипу в пральних машинах, посудомийних машинах , кавоварках і чайниках, а також для очищення душових насадок і змішувачів.

Крім того, високоефективні пральні порошки, що містять цитрати (хімічні речовини натрієвої солі, які служать пом’якшувачами води), засоби для чищення та видалення накипу, а також регулятори рН дадуть найкращі результати очищення.

Також додавання освітлювального засобу для полоскання тканини до останнього циклу прання є хорошою стратегією захисту тканин у жорсткій воді.

Водночас, щоб видалити плями від жорсткої води в унітазах і раковинах, шукайте продукти, що містять кислоти та оксиди, які видаляють накопичення мінералів.

А для того, щоб боротися з впливом жорсткої води на волосся, використовуйте шампунь і кондиціонер глибокої дії.