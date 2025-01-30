Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, жесткая вода, насыщенная минералами, является проблемой для многих хозяйств. Что это значит и как можно справиться с этой ситуацией, рассказываем далее.

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Что такое жесткая вода

Жесткость воды зависит от содержания кальция и магния в ней. Этот показатель может значительно отличаться в зависимости от региона. Измеряется этот параметр в миллиграммах карбоната кальция на литр воды (мг/л):

мягкая вода: 0 – 60 мг/л,

умеренно жесткая вода: 61 – 120 мг/л,

жесткая вода: 121 – 180 мг/л,

очень жесткая вода: более 180 мг/л.

Как обнаружить жесткую воду

Вы можете обнаружить жесткую воду по наличию осадка на посуде после мытья или пятен от воды на кранах и унитазах. Также она может приводить к тому, что кожа и волосы становятся сухими и тусклыми после мытья или душа.

Одним из способов проверить жесткость воды дома является использование средства для мытья посуды и вода. Добавьте одну чашку воды из кухонного крана в чистую стеклянную банку с плотно закрытой крышкой. Добавьте 10 капель жидкости для мытья посуды и встряхивайте банку по крайней мере 15 секунд, а затем поставьте ее на стол. Если есть только неглубокий слой пены, а вода под пеной мутная, у вас жесткая вода. В мягкой воде, которая не содержит столько минералов, будет много пены, и она будет прозрачной.

Жесткость воды влияет на чистоту многих вещей дома / Фото Freepik

Влияние жесткой воды на уборку и стирку

Минералы в жесткой воде уменьшают эффективность моющих средств, что приводит к разводам и пятнам после уборки и тусклому виду белья. Они также могут приводить к образованию пятен от воды на стекле и отложений в кофемашинах.

Профилактические решения и средства защиты

Для долгосрочного решения проблемы рекомендуется установка системы смягчения воды или фильтры.

Если же такой возможности нет, вы можете решить проблему, часто очищая приборы, чтобы растворить накопления минералов. Поскольку многие чистящие средства хуже работают в жесткой воде, используйте моющие средства наилучшего качества.

Также регулярно используйте дистиллированный уксус или коммерческие средства для удаления накипи в стиральных машинах, посудомоечных машинах , кофеварках и чайниках, а также для очистки душевых насадок и смесителей.

Кроме того, высокоэффективные стиральные порошки, содержащие цитраты (химические вещества натриевой соли, которые служат смягчителями воды), средства для чистки и удаления накипи, а также регуляторы рН дадут наилучшие результаты очистки.

Также добавление осветляющего средства для полоскания ткани до последнего цикла стирки является хорошей стратегией защиты тканей в жесткой воде.

В то же время, чтобы удалить пятна от жесткой воды в унитазах и раковинах, ищите продукты, содержащие кислоты и оксиды, которые удаляют накопления минералов.

А для того, чтобы бороться с воздействием жесткой воды на волосы, используйте шампунь и кондиционер глубокого действия.